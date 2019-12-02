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Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 18 santimetre ile Erciyes'te, en az 5 santimetre ile Ergan'da ölçüldü
 02 Aralık 2019 10:59
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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 18 santimetre ile Erciyes'te oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Erciyes'te 18, Palandöken'de 17, Çambaşı'nda 13, Ilgaz'da 12, Nemrut'ta 11, Kartepe'de 9 ve Ergan'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri şöyle:

Merkez 02.12.2019 En düşükEn yüksek
ErciyesÇB-10-1
IlgazPB-5-2
Kartalkaya ÇB-8-3
KartepePB 0 4
Nemrut Dağı KY-2 0
PalandökenKKY-3-1
SarıkamışKY-3-1
UludağPB-7 0
YıldıztepePB-5 0

(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)
Anadolu Ajansı
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