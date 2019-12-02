Güvenlik soruşturmalarına dair iptal kararı mevzuat.gov.tr'ye işlendi
|02 Aralık 2019 11:40
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Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendine eklenen 8 numaralı alt bentte yer alan ve memuriyete girişte "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını" öngören kanun hükmünü iptal etmiştir.
Bu kanun hükmünün iptali kararı verilirken, Mahkemece herhangi bir ileri tarihli yürürlük süresi öngörülmemiştir. Yani, Anayasa Mahkemesi kararında, yasama organına bu süreçte doğabilecek hukuki boşluğu gidermesi amacıyla, herhangi bir süre tanımamıştır.
Bu bağlamda, bugün itibariyle, yeni bir yasal düzenleme yapılana kadar, memuriyete girişte güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılamaz.
Zaten bu nedenle de Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü mevzuat.gov.tr'de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Anayasa Mahkemesinin ilgili iptal kararını hemen işlemiştir.
İŞTE İLGİLİ MADDENİN, MEVZUAT.GOV.'DEKİ İŞLENMİŞ HALİ
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