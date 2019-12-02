1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırması

Güvenlik soruşturmalarına dair iptal kararı mevzuat.gov.tr'ye işlendi

Anayasa Mahkemesinin, devlet memurluğuna alınmada güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını öngören kanuni düzenlemeyi iptal etmesi, mevzuat.gov.tr'ye işlendi.
 02 Aralık 2019 11:40
Yazdır
Güvenlik soruşturmalarına dair iptal kararı mevzuat.gov.tr'ye işlendi

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendine eklenen 8 numaralı alt bentte yer alan ve memuriyete girişte "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını" öngören kanun hükmünü iptal etmiştir.

Bu kanun hükmünün iptali kararı verilirken, Mahkemece herhangi bir ileri tarihli yürürlük süresi öngörülmemiştir. Yani, Anayasa Mahkemesi kararında, yasama organına bu süreçte doğabilecek hukuki boşluğu gidermesi amacıyla, herhangi bir süre tanımamıştır.

Bu bağlamda, bugün itibariyle, yeni bir yasal düzenleme yapılana kadar, memuriyete girişte güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılamaz.

Zaten bu nedenle de Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü mevzuat.gov.tr'de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Anayasa Mahkemesinin ilgili iptal kararını hemen işlemiştir.

İŞTE İLGİLİ MADDENİN, MEVZUAT.GOV.'DEKİ İŞLENMİŞ HALİ
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AYM kararı sonrasında, yeni yasal düzenleme nasıl yapılmalı?
02 Aralık 2019 11:00		 Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
30 Kasım 2019 00:01
Güvenlik soruşturmasında idari işlemler ve idari davaların akıbeti ne olacak?
29 Kasım 2019 18:00		 Güvenlik soruşturmalarında şimdi ne olacak?
29 Kasım 2019 15:16
Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi
29 Kasım 2019 03:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:43 - Kadın yolculara saldıran minibüs şoförü serbest bırakıldı12:26 - 'Bu rakam 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı'12:23 - 'Asgari ücret zammı, halka yansıyan fiyat artışına göre yapılması gerekir'12:18 - Sosyal medya sitelerine girenler için Yargıtay'dan emsal karar12:16 - 'Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir'12:12 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi12:11 - Bakan Albayrak: Türkiye'nin büyüme ivmesi artmaya devam ediyor12:02 - Gün ortası döviz fiyatları12:00 - İmamoğlu'nun gündemdeki yemeği için açıklama11:56 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 91'inci gününde
11:49 - ÖSYM yarına kadar açıklamazsa, mükerrer başvuru olacak11:44 - '2035'e kadar öğretmen ihtiyaç sayısını belirledik'11:44 - YHT istasyonlarında Turuncu Masa uygulaması başlatıldı11:44 - Mersin Valiliği 'evlerin kapı zillerine tarih yazılması' hakkında açıklama yaptı11:40 - Güvenlik soruşturmalarına dair iptal kararı mevzuat.gov.tr'ye işlendi11:33 - Görme engelli öğretmen akademik kariyer için YDS sorununa çözüm istiyor11:31 - İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak?11:24 - Aracından inen genç kızları sokak ortasında darp etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek
Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?
AK Parti teşkilatlarında akraba kriteri
Soylu'dan güvenlik soruşturması ve FETÖ'den beraat açıklaması
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
Ankara'da otopark ücreti artık 1 lira olmayacak
'Atanamayan öğretmenlerimizin istihdamına katkıda bulunacağız'
Mersin Büyükşehir, 300 kişinin işine son verildiğini açıkladı
Ufuk Uras güvenlik soruşturması davasını kazandı
Bebek bezi lüks değil ihtiyaç, KDV düşürülsün!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su elçileri 1
öykü 1
hastalık hastası 1
bandıra bandıra 1
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 3
bijon 1
kiraz sapı 2
amman kuzum 2
Amy Adams 1
awm 1
SON İLANLAR
Van SYDV Personel Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik 30 İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan 10 Personel Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 55 İşçi Alacak
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Öğretmen Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam