FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
|02 Aralık 2019 11:19
|Yazdır
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Dervişe Y. ile avukatı hazır bulundu.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Dervişe Y, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, ''ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' ifadelerini kullandı.
Savcı, sanığın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olması dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Dervişe Y'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 91'inci gününde
02 Aralık 2019 11:56
|'Mahrem yapı' operasyonunda şüphelilerin tamamı tutuklandı
02 Aralık 2019 09:58
|200 DEAŞ'lı deport edilecek
02 Aralık 2019 07:05
|Hakkari'debir PKK'lı terörist teslim oldu
01 Aralık 2019 16:58
|MSB: Rasulayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatıldı
01 Aralık 2019 14:07
|Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
01 Aralık 2019 13:39
|MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor
01 Aralık 2019 13:35
|İçişleri: İrlanda uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi
01 Aralık 2019 12:01
|Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı
01 Aralık 2019 11:46
|Bu ay hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?
01 Aralık 2019 11:30