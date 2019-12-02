Soylu'dan güvenlik soruşturması ve FETÖ'den beraat açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'den beraat etmiş olması, yapının içinde olmadığını göstermez dedi. Güvenlik soruşturmasına da AYM gözüyle bakmıyorum, onlar 15 Temmuz'u unutmuş olabilir ama biz unutmadık açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün Kanal 7'de Mehmet Acet'in konuğu oldu.

Soylu, yeni Bylock tespiti, FETÖ'den beraat edenleri, Güvenlik soruşturmasının AYM tarafından iptal edilmesi ve OHAL Komisyonu kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

YENİ TESPİT EDİLEN BYLOCK KULLANICILARININ 1387'Sİ KAMUDA

Yeni tespit edilen 5 bin 149 Bylock kullanıcısının bin 387'sinin kamuda çalıştığına ilişkin Soylu, "Matruşka gibi, açıyorsunuz, bir daha açıyorsunuz, her birinin içerisinden birtakım sonuçlar üretiyorsunuz." dedi.

FETÖ'DEN BERAAT YAPININ İÇİNDE OLMADIĞI ANLAMINA GELMEZ

Soylu, "Bir kişi mahkemeden beraat almışsa görevine neden dönemiyor?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Çok basit. 15 Temmuz akşamını hep beraber hatırlayalım. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı yaşıyor değil mi? Yaşamama ihtimali var mıydı? Yani Cenabı Allah'ın bir takdiri bugün yaşıyor. Allah muhafaza o gün başka bir olayla karşı karşıya kalsaydık, bugün ne olurdu ve bugün kimler olurdu? Biz bir istihbarat örgütünden bahsediyoruz. Bir devleti teslim almaya çalışan bir örgütten bahsediyoruz. Türkiye'deki yargıyı, emniyeti, istihbaratı, Türk Silahlı Kuvvetlerini, radyoyu, medyayı, televizyonu, üniversiteleri hatta örgütlü tüm teşkilatların içine giren, hayatın bütün alanlarını etkilemeye çalışan, kimini insanlık maskesiyle, kimini sivil toplum örgütü maskesiyle, kimini elindeki yargı veya devletin birtakım güçleri vasıtasıyla etki altına almaya çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının kendine ait bir aklı da var. Bu yapının içerisinde olanların tamamı bir somut belge üretmiş midir? Buna kimse 'Evet' diyemez. Belge üretenlerin tamamıyla ilgili 500 bini aşkın insanla ilgili adaletin ve mahkemenin karşısına çıkardık. Elbette ki güvenmeyeceğim. Herkes devletin içine girmek zorunda mı?"

GÜVENLİK SORUŞTURMASI İPTALİ... "HERŞEYE AYM GÖZÜYLE BAKIYOR DEĞİLİM"

Soylu'nun Güvenlik soruşturması ile ilgili açıklaması şu şekilde

"Türkiye 15 Temmuz gibi bir darbeyle, bir terör eylemiyle karşı karşıya kalmış, devlet temkinli olmayacak mı? Her şeye Anayasa Mahkemesinin gözüyle bakıyor değilim, kimse kusura bakmasın. Belki onlar 15 Temmuz'u unutmuş, Türkiye'yi başka bir noktaya götürmek istiyor olabilirler. Ama biz 15 Temmuz'u unutmadık. Bırakın İçişleri Bakanı olarak bu ülkenin bir ferdi olarak unutmadık, unutamayız da, unutulamaz da 15 Temmuz."

8 BİN 800 KİŞİ İADE EDİLDİ, AÇIKTA OLAN 11 BİN KİŞİ GÖREDE DÖNDÜ

Bakan Soylu, OHAL Komisyonu'nun çok iyi çalıştığını, bugüne kadar 8 bin 800 iade kararını verdiğini söyleyerek şu vurguları yaptı.

OHAL komisyonunun iade sayısı 8 bin 800 civarında. Açıkta olup bizde iade edilen toplam 11 binden kişi. OHAL Komisyonu, Türkiye içinde 15 Temmuz 'dan sonra kurulmuş, çok başarılı şekilde işlerini yürüten bir komisyondur. OHAL Komisyonu çok titiz çalışıyor, onların iade edip etmemesi önemli. Mahkemenin verdiği karar ile OHAL Komisyonu'nun verdiği kararları birbirinden ayırmak lazım. Devleti muhafaza etmemiz gerekiyor.