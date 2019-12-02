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İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta başında yayımladığı son dakika hava durumu bilgilerine göre kar yağışı yurdun bazı kesimlerini etkisi altına alacak.
 02 Aralık 2019 11:31
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İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak?

Hava sıcaklıklarının özellikle doğu bölgelerinde düşüş göstereceğini ifade eden MGM, Marmara Bölgesi'nde ise küçük de olsa sıcaklık artışı beklendiğini tahminlerinde vurguluyor.

Peki, Ankara'da ve İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte, 2 Aralık Pazartesi günü ve haftanın hava durumu bilgileri

Günün hava durumu verilerine göre uzun süredir beklenen kar yağışı ülkenin doğu bölgesini etkisi altına alıyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek bölgelerinde yoğun olarak gözlenen kar yağışının İstanbul'da yakın zamanda, Ankara'da ise 4 Aralık tarihine kadar gerçekleşmesi beklenmiyor. İşte, 2 Aralık Pazartesi gününün hava durumu verileri

İSTANBUL VE ANKARA'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu verileri ele alındığında nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmını barındıran İstanbul'da kar yağışının hafta sonuna kadar gerçekleşmesi beklenmiyor. Ankara'da ise kar yağışının 4 Aralık Çarşamba günü etkisini göstermesi bekleniyor.

GÜNÜN HAVA DURUMU VERİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da biraz artacağı, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yarın zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışı şeklinde (20 cm. ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
Memurlar.Net
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