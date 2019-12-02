İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak?
|02 Aralık 2019 11:31
|Yazdır
Hava sıcaklıklarının özellikle doğu bölgelerinde düşüş göstereceğini ifade eden MGM, Marmara Bölgesi'nde ise küçük de olsa sıcaklık artışı beklendiğini tahminlerinde vurguluyor.
Peki, Ankara'da ve İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte, 2 Aralık Pazartesi günü ve haftanın hava durumu bilgileri
Günün hava durumu verilerine göre uzun süredir beklenen kar yağışı ülkenin doğu bölgesini etkisi altına alıyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek bölgelerinde yoğun olarak gözlenen kar yağışının İstanbul'da yakın zamanda, Ankara'da ise 4 Aralık tarihine kadar gerçekleşmesi beklenmiyor. İşte, 2 Aralık Pazartesi gününün hava durumu verileri
İSTANBUL VE ANKARA'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu verileri ele alındığında nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmını barındıran İstanbul'da kar yağışının hafta sonuna kadar gerçekleşmesi beklenmiyor. Ankara'da ise kar yağışının 4 Aralık Çarşamba günü etkisini göstermesi bekleniyor.
GÜNÜN HAVA DURUMU VERİLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da biraz artacağı, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yarın zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışı şeklinde (20 cm. ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
02 Aralık 2019 11:17
|Engelliler alışverişte kart bilgileri için endişe duyuyor
02 Aralık 2019 11:07
|Kayak merkezlerinde son durum
02 Aralık 2019 10:59
|Gümüşhane'de 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
02 Aralık 2019 10:05
|Eğitim sezonunun ilk kar tatili
02 Aralık 2019 09:21
|Osmanlı arşivinde küf kokusu
02 Aralık 2019 07:46
|Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli
02 Aralık 2019 00:32
|Yozgat'taki kazada ölen sporcuların isimleri belirlendi
01 Aralık 2019 21:37
|Rehber köpekler için farkındalığa ihtiyaç var
01 Aralık 2019 20:43
|Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı
01 Aralık 2019 19:50