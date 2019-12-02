ÖSYM yarına kadar açıklamazsa, mükerrer başvuru olacak
|02 Aralık 2019 11:49
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Bilindiği üzere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2.313 sözleşmeli personel (4/B) alımına başvurular geçen hafta alınmıştı. İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara başvurular 27 Kasım 2019 tarihi itibariyle sona ermiştir.
Diğer taraftan, 2019/2 KPSS tercih kılavuzunda 1.749 memur kadrosu ve KİT sözleşmeli pozisyonları yer almakta olup, bu alıma başvurular 3 Aralık itibariyle başlayacaktır.
2019/6 KPSS tercih sonuçlarının kısa bir süre içinde açıklanmaması halinde, 2019/6'ye başvuranlar 2019/2 KPSS tercihlerine de başvuracaktır. Mükerrer başvurular nedeniyle kadrolar boş kalacaktır.
ÖSYM Başkanlığının 4 gündür devam eden çalışmalarını sonuçlandırması ve tercih sonuçlarını bugün açıklaması gerekmektedir.
2019/2 ve 2019/6 KPSS tercihlerine dair bilgi paylaşımlarını görmek için tıklayınız.
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