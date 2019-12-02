İmamoğlu'nun gündemdeki yemeği için açıklama
|02 Aralık 2019 12:00
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katılmış olduğu bir yemek, dünden bu yana sosyal medyada sıkça paylaşılmaktadır. Son olarak bu tartışmaya Melih Gökçek de katılmış ve Gökçek "sosyal medya hesabından "Sizce Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun şarap içtiği bu şakafatlı sofrayı niçin sosyal medyaya sızdırdı? Yorumlarınızı alalım" demiştir.
Bu paylaşıma gazeteci Deniz Zeyrek cevap verdi. Zeyrek yemeği Kars ve Ardahanlıların organize ettiğini, daha önce aynı sofrada Binali Yıldırım'ın misafir edildiğini belirtti ve İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun yemekte su içtiğini söyledi
Sevgili Başkan, yemeği 1 grup Kars/Ardahanlı organize ettik. Her yıl kaz sezonu açılışında yapıyoruz. Geçen yıllarda Sayın Binali Yıldırım ve Ahmet Arslan'ın katılımıyla Ankara'da da yapmıştık. Kazlar Kars'tan bizim köyden geldi.deniz zeyrek (@Deniz_Zeyrek) December 1, 2019
Not:C.Kaftancıoğlu ve E.İmamoğlu su içtiler. https://t.co/ZaExBegTXH
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