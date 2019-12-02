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İmamoğlu'nun gündemdeki yemeği için açıklama

Gazeteci Deniz Zeyrek, Melih Gökçek'e verdiği cevapta, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun yer aldığı yemeği Karslılar olarak organize ettiklerini, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun yemekte su içtiğini belirtti.
 02 Aralık 2019 12:00
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İmamoğlu'nun gündemdeki yemeği için açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katılmış olduğu bir yemek, dünden bu yana sosyal medyada sıkça paylaşılmaktadır. Son olarak bu tartışmaya Melih Gökçek de katılmış ve Gökçek "sosyal medya hesabından "Sizce Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun şarap içtiği bu şakafatlı sofrayı niçin sosyal medyaya sızdırdı? Yorumlarınızı alalım" demiştir.

Bu paylaşıma gazeteci Deniz Zeyrek cevap verdi. Zeyrek yemeği Kars ve Ardahanlıların organize ettiğini, daha önce aynı sofrada Binali Yıldırım'ın misafir edildiğini belirtti ve İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun yemekte su içtiğini söyledi

Memurlar.Net
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