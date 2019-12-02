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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi
 02 Aralık 2019 12:12
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

İhaleye 3 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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