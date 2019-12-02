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'Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir'

Adalet Bakanı Gül'den Ayşe Tuğba Arslan açıklaması: Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir
 02 Aralık 2019 12:16
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'Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ayşe Tuğba Arslan'ın boşandığı eşi tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili, "Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı.

Burada konuşan Gül, Eskişehir'de, 1,5 ay önce, eski eşi tarafından satırla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan ile ilgili açıklama yaptı.

Gül, "Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Burada herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Nerede ihmaller yapıldı bunun düşünülmesi lazım. 'Ayşe Tuğba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi' dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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