Kadın yolculara saldıran minibüs şoförü serbest bırakıldı
|02 Aralık 2019 12:36
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Esenyurt'ta 2 kadın yolcuya saldırdığı iddia edilen minibüs sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Koza Mahallesi'nden Piri Reis Mahallesi istikametine seyreden Ünal Erdemir'in kullandığı minibüse binen Kübra K. ile Mine M. yolculuk sırasında Erdemir'in minibüsü hızlı kullanmasından tedirgin oldu.
Uyarıları dikkate almayan, minibüsteki diğer yolculara da zorluk yaşatan Erdemir, minibüsten indikten sonra kaldırımda yürüyen 2 kadına saldırdı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şikayetçi olan 2 yolcuyu ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
Yakalanan Erdemir, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şoför Erdemir'e, trafik birimlerince son bir hafta içinde defalarca ayakta yolcu taşımaktan ve tehlikeli araç kullanmaktan dolayı ceza kesildiği öğrenildi.
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