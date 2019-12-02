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AK Parti'li Kaya: Çalışan engelli sayısı 390 bin 613'e ulaştı

"18 yıl önce 6 bin 901 olan özel öğrenci sayımızı 2019 itibarıyla 95 bin 886'ya yükselttik"- "Evde Bakım Desteği programını başlattık. Bu hizmetten 2007 yılında 43,4 milyon lira bütçe ile 30 bin 638 vatandaşımız yararlanırken, 2019 yılı itibarıyla bütçeyi 6,67 milyar liraya, hizmet alan kişi sayısını da 515 bin kişiye çıkarttık"
 02 Aralık 2019 12:46
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AK Parti'li Kaya: Çalışan engelli sayısı 390 bin 613'e ulaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kamu ve özel sektörde çalışan engelli sayısının 390 bin 613'e ulaştığını bildirdi.

Kaya, yazılı açıklamasında, engelleri azim, inanç, umut ve sevgiyle aşan bütün vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik etti.

Gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden birinin engellilere yönelik sosyal ve ekonomik alanda yaptıkları icraatlar olduğuna işaret eden Kaya, "AK Parti olarak bizler, iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımını, üretken ve aktif bir şekilde yaşamalarını teşvik ettik, destekledik. Bu anlamda, yaptığımız hukuki, ekonomik ve fiziki düzenlemeler dünya standartlarının üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Önce insan" diyen, insanı "yaratılmışların en şereflisi" olarak gören bir geleneğin mensupları olarak her konuda engellilerin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Kaya, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi bizler, engelli kardeşlerimizle ilgili eksikliklerin giderilmesini bir lütuf olarak değil hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak görüyoruz. İnsan odaklı bir anlayışla toplumun her kesimindeki vatandaşımıza dokunmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hayatını kolaylaştırmak adına politikalar üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin, sosyal devlet ilkesinin olmazsa olmazları olduğunu aktaran Kaya, 2002 yılından önce engellilerin adeta dört duvar arasına hapsedilmiş bir şekilde toplumdan soyutlanmış durumdayken bugün sanattan spora, siyasetten kamu hizmetlerine hemen hemen tüm alanlarda engelleri aşarak kendilerine, ülkeye ve millete değer kattığına değindi.

AK Parti olarak 2005'te çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitimden bakım hizmetlerine istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engelli vatandaşları ilgilendiren pek çok konuda iyileştirmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kaya, ilk defa evde bakım ve evde sağlık hizmetlerinin sunulması, engellilerin eğitimde fırsat eşitliğine kavuşması gibi hizmetlerin başardıkları ilerlemenin sadece bir kısmını oluşturduğunu vurguladı.

Kaya, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"2002 yılında engelli aylığı 24,48 lira iken bu rakamı 31 kat artırarak 2019 yılı itibarıyla 763 liraya yükselttik. İlk kez Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı hayata geçirerek, kamuda memurlarda yüzde 3, işçilerde yüzde 4, özel sektörde yüzde 3 engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik. Kamuda ve özel sektörde çalışan engelli sayısını 390 bin 613'e ulaştırdık.

Öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylere evde veya hastanede eğitim imkanı sağladık. 18 yıl önce 6 bin 901 olan özel öğrenci sayımızı 2019 itibarıyla 95 bin 886'ya yükselttik. Ağır engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmek için Sosyal Politika hizmetlerimizin en önemli unsurlarından biri olan Evde Bakım Desteği programını başlattık. Bu hizmetten 2007 yılında 43,4 milyon lira bütçe ile 30 bin 638 vatandaşımız yararlanırken, 2019 yılı itibarıyla bütçeyi 6,67 milyar liraya, hizmet alan kişi sayısını da 515 bin kişiye çıkarttık."

- "Engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, 3 Aralık 2001'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Engelli Koordinasyon Merkezi'ni (EKM) kurduklarını hatırlattı.

Engellilerin sorunlarına çözüm üretmek, hayat standartlarını daha da yükseltmek adına onların talep ve görüşlerine önem verdiklerine dikkati çeken Kaya, 81 il ve 970 ilçede teşkilatlanan EKM'ler ile engelli vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Bu bizim için büyük bir fırsat ve ayrıcalıktır." ifadesini kullandı.

Kaya, "Sivil toplum, iş dünyası ve tek tek fertler olarak el ele vermeli, engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız. Engelli vatandaşlarımızın daima toplumun, hayatın içinde var olmasına inanan, bunun için emek veren bir insan olarak, Engelsiz bir Türkiye için daima onların ve kıymetli ailelerinin yanında olacağım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerimize mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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