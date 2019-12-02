1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya'da 2'inci, Türkiye'de ilk...Büyük ilgi çekiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1906 yılında kurulan Devlet Hastanesi bünyesinde, 2016 yılında açılan Türkiye'nin ilk sağlık müzesi, büyük ilgi çekiyor. Hastanenin içerisinde bulunan müze, ziyaretçileri ve hastaları, yüzlerce yıl öncesine götürüyor
 02 Aralık 2019 13:08
Yazdır
Dünya'da 2'inci, Türkiye'de ilk...Büyük ilgi çekiyor

Dünyada 2'nci, Türkiye'de ise ilk olan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sağlık müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Devlet Hastanesi bünyesinde yer alan ve 2016 yılında ziyarete açılan müzede, yüzyıllık belgelerin yanı sıra enjeksiyondan ameliyat malzemelerine, hastane araç ve gereçlerinden eski ilaçlara, antika ambulanslara kadar yüzlerce obje sergileniyor.


İlk sağlık müzesi, ziyaretçilerini yüzlerce yıl öncesine götürüyor

Konuya ilişkin konuşan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hayrettin Göçmen, "1-7 Aralık tarihleri arasını, Acil Sağlık Hizmetleri haftası olarak kutluyoruz. Sağlık Bakanlığımızda bu senenin konseptini 'eski Ambulanslar' olarak belirledi. Bu konseptin belirlenmesiyle hastanemiz ön plana çıktı. Türkiye'de ambulans tarihi müzesine sahip olan ve ambulans koleksiyonu olan tek hastaneyiz. 7 farklı antika ambulansımızı burada sergiliyoruz" dedi.

'DÜNYADA BİLENEN MÜZELERDEN OLMAK İSTİYORUZ'

Müzede sergilenen ambulanslar hakkında konuşan Göçmen, "1973 yılında, ilçemizdeki hastaneye, vatandaşlar arasında toplanan parayla alınan ambulansımız burada sergileniyor. Bir vatandaşta, kendine ait olan eski ambulansı bize hibe etti. Bir başka ambulansımız ise bisiklet ambulans. 1. Dünya savaşında kullanılan bisiklet ambulansımız var. 1950 yılında Kore savaşında kullanılan cip ambulansımız var. Gün içerisinde 100'lerce vatandaş, müzemizi ziyaret ediyor. Biz elimizden geldiğince, dünyada bu sayıyı artırarak dünyada bilinen müzelerden biri olmak istiyoruz" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu sezon ilk kez tezgahlarda yerini alamadı
02 Aralık 2019 14:14		 Sınıf arkadaşları için işaret dili öğreniyorlar
02 Aralık 2019 14:01
İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak?
02 Aralık 2019 11:31		 Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
02 Aralık 2019 11:17
Engelliler alışverişte kart bilgileri için endişe duyuyor
02 Aralık 2019 11:07		 Kayak merkezlerinde son durum
02 Aralık 2019 10:59
Gümüşhane'de 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
02 Aralık 2019 10:05		 Eğitim sezonunun ilk kar tatili
02 Aralık 2019 09:21
Osmanlı arşivinde küf kokusu
02 Aralık 2019 07:46		 Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli
02 Aralık 2019 00:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:33 - Piar'ın bu seçim anketi ne kadar güvenilir?14:30 - Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi yayımlandı. Öğretmenlere yılda 2 defa katılım hakkı tanındı14:30 - Sigorta Tahkim Komisyonu üyeleri, aynı zamanda sigorta şirketi avukatı mı?14:24 - Ekrem İmamoğlu: Bu şehrin en önemli riski depremdir14:15 - 200 milletvekili arabuluculuk sınavına girdi14:14 - Bu sezon ilk kez tezgahlarda yerini alamadı14:11 - Bu kez yaya, minibüse çarptı14:05 - Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması14:01 - Sınıf arkadaşları için işaret dili öğreniyorlar14:00 - Ücretini haftalık alan mı, yoksa aylık alan mı karlı?
13:59 - 'Öğretmenin sınıftaki tavrı çocuğun gelişiminde etkilidir'13:51 - Firari FETÖ şüphelisi Sivas'ta yakalandı13:49 - Bu şehirde de halk ekmek satışı başladı13:47 - Site havuzunda 'haşema' davası başladı13:44 - Bu üniversitede çorbalar çeşmeden içiliyor13:42 - Doktorların da olduğu 46 kişiye ilaç yolsuzluğu operasyonu13:39 - Vali Kocabıyık'tan, Esila bebek için kök hücre ve kan bağışı13:35 - Sulh Hakimliği, hız sınırını 1 km aşan sürücüye verilen cezayı iptal etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk: 2035'e kadar öğretmen ihtiyaç sayısını belirledik
ÖSYM yarına kadar açıklamazsa, mükerrer başvuru olacak
Soylu'dan güvenlik soruşturması ve FETÖ'den beraat açıklaması
KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek
Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?
AK Parti teşkilatlarında akraba kriteri
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
Mersin Büyükşehir, 300 kişinin işine son verildiğini açıkladı
Ankara'da otopark ücreti artık 1 lira olmayacak
'Atanamayan öğretmenlerimizin istihdamına katkıda bulunacağız'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kiraz sapı 2
öykü 1
amman kuzum 2
John Wick 3 Parabellum 1
yamaç 1
Nazire yapmak 2
yalnız kalan yazar 2
hastalık hastası 1
combofix 1
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 2
SON İLANLAR
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Van SYDV Personel Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik 30 İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan 10 Personel Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 55 İşçi Alacak
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Öğretmen Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam