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MEB'e çağrı: Norm fazlası öğretmenler, resen atanmamalı

2020-2021 eğitim öğretim döneminde, 4+4+4 sisteminin ilk yansıması olarak tüm normlar olağan dışı şekilde değişeceği için, MEB yu yıl resen norm fazlası öğretmen ataması yapmamalı
 02 Aralık 2019 13:10
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MEB'e çağrı: Norm fazlası öğretmenler, resen atanmamalı

Bir çok ilde norm(ihtiyaç) fazlası atamaları gerçekleştirilmektedir. Hatta bazı illerde sonuçlar dahi ilan edilmiştir. Norm fazlası atamalarında öncelikle ilçe içerisinde değerlendirme yapılmakta ardından il ve son olarak resen atamalar yapılmaktadır.

İlçe içi ve il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler öğretmenlerin tercihlerine göre yapıldığından sürecin işletilmesi doğrudur. Fakat resen atamalar büyük sorunlar yaratmaktadır.

Kaldı ki;

- 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında haftalık ders çizelgelerinde yeni bir döneme girilmekte,

- 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında ortaöğretimde (liselerde) öğrenci sayısı 4+4+4 sisteminin yansıması ile artacaktır.

- Bu da okul/şube sayısında artışlar ve doğal olarak norm kadroda değişiklikler anlamına gelmektedir.

Bu değişiklikler nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılında norm fazlası olan bir öğretmen belki de 2020-2021 eğitim öğretim yılında norm fazlası olmayacakken resen atanarak mağdur edilecektir.

Norm fazlası atamalarında yaşanacak bu sorunu MEB görmezden gelmemeli ve resen atama uygulaması yapmamalıdır. Norm fazlası atama yerine ihtiyaç olan yerlere görevlendirme yapılmak suretiyle bu yıl mağduriyetler minimize edilebilir.

Maksut BALMUK
Memurlar.Net - Özel

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