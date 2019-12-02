1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnternetteki sahte 'yetkili servislere' dikkat

Son dönemlerde elektronik ev aletleri bozulan vatandaşların korkusu haline gelen sahte 'yetkili servisler' kimi zaman eşyaları tamir etmek için götürüp geri getirmiyor, kimi zaman da tamir yapmadığı halde tamir bedeli alıyor
 02 Aralık 2019 13:15
Yazdır
İnternetteki sahte 'yetkili servislere' dikkat

Bozulan televizyonunu yetkisiz servise veren Berna Butuş da televizyonu tamir edilmediği ve eskisinden daha kötü halde teslim edildiği için firmayı tüketici hakem heyetine şikayete hazırlanıyor. Bir bankada çalışan Butuş, şunları söyledi:

"Arama motorunda ilk çıkan yeri aradık. Televizyonun bize gelmesi biraz uzun sürünce internetten araştırdık. Firma ile ilgili bir sürü şikayet gördük. Firmanın ismi ısıtma ve soğutma sistemleri, diye geçiyor. Fakat hemen hemen bütün elektronik aletlerin tamiri ile ilgili olarak reklam vermişler. Benim gibi bir sürü kişi başvuruda bulunmuş, çok fazla şikayet vardı. Biz ondan sonra gerçek yetkili servisi aradık onlar da 'onların bizimle bir alakası yok. Dilerseniz biz size yardımcı olmak isteriz' dediler. Ama biz zaten bir ödeme yapmıştık."

"YENİ BİR TELEVİZYON PARASI ÖDEDİM"

Tamir için gelen firmanın tamirden önce ücret aldığını ve fatura vermediğini de söyleyen Butuş, "Telefonla aradık. Hemen ertesi gün geldiler. Ses düzeninde bir sorun vardı. Bize hemen bir hizmet fişi hazırladılar. Hazırlanan fişle bir fiyatlandırma yaptılar. 'Eğer bunu öderseniz size yardımcı olabiliriz' dediler. Televizyonumuzun markasından dolayı güvendik. Parayı ödedik. Kredi kartıyla 2 bin 124 liralık bir ödeme yaptık. Televizyon bize geldiğinde fatura iletilmedi. Televizyon geldikten sonra daha önce ödediğim bir bedeli 'bir yanlışlık olmuş' diyerek tekrar istediler. Televizyonu getiren çalışanlar 'Eğer siz bu parayı vermezseniz bizden alacaklar' dediler. O parayı da nakit olarak aldılar. Faturalandıramadım. Benim aslında ödediğim rakam 2 bin 500 lira oldu. Yeni bir televizyon parası ödedim" diye konuştu

Firmadan şikayetçi olacağını söyleyen Butuş, "İlçemizin bağlı bulunduğu kaymakamlıktaki tüketici hakem heyetine başvuracağım. Eminim ki sonuç da alacağım. Çünkü ciddi bir haksızlık var" dedi.

"İŞİNİ İYİ YAPSA BİLE YETKİLİ OLMADIĞI İÇİN CİHAZ GARANTİ KAPSAMINDAN ÇIKABİLİR"

Tüketicilerin internet üzerinden servis ararken dikkatli olması uyarısında bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Tüketicilerin beyaz eşya, televizyon gibi ürünleri arızalandığında onları bekleyen ciddi bir risk çıkıyor karşılarına. Sosyal medyada markayı yazıp, teknik servis dediklerinde beş tane teknik servis çıkıyor. İlk dört tanesi sahte. Bunların yanında reklam yazar. Tüketiciler bu nedenle dikkatli olsunlar. Gerçek yetkili servis değiller. Gelip ürünü götürebilirler, içerisinden parça değiştirebilirler. İşini iyi yapsalar dahi, yetkili olmadığı için cihaz garanti kapsamından çıkabilir. Tüketiciler yetkili servislere ulaşmalıdır" diye konuştu

Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkili servislerin bulunduğu bir liste yayımlanacağını ve tüketicilerin gerçek yetkili servislere ulaşabileceğini de duyurdu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu kez yaya, minibüse çarptı
02 Aralık 2019 14:11		 Site havuzunda 'haşema' davası başladı
02 Aralık 2019 13:47
Doktorların da olduğu 46 kişiye ilaç yolsuzluğu operasyonu
02 Aralık 2019 13:42		 Kadın yolculara saldıran minibüs şoförü serbest bırakıldı
02 Aralık 2019 12:36
Görme engelli öğretmen akademik kariyer için YDS sorununa çözüm istiyor
02 Aralık 2019 11:33		 Aracından inen genç kızları sokak ortasında darp etti
02 Aralık 2019 11:24
Bakanlığın öncelikli hedefi engellilerin toplumsal hayata katılımını artırmak
02 Aralık 2019 11:08		 Çocuğa şiddet uygulayan Özbek bakıcı gözaltına alındı
02 Aralık 2019 10:57
Annesini vahşice öldürdüğü ileri sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı
02 Aralık 2019 10:22		 Suriye'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı
02 Aralık 2019 10:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:39 - Bakandan önemli asgari ücret açıklaması14:33 - Piar'ın bu seçim anketi ne kadar güvenilir?14:30 - Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi yayımlandı. Öğretmenlere yılda 2 defa katılım hakkı tanındı14:30 - Sigorta Tahkim Komisyonu üyeleri, aynı zamanda sigorta şirketi avukatı mı?14:24 - Ekrem İmamoğlu: Bu şehrin en önemli riski depremdir14:15 - 200 milletvekili arabuluculuk sınavına girdi14:14 - Bu sezon ilk kez tezgahlarda yerini alamadı14:11 - Bu kez yaya, minibüse çarptı14:05 - Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması14:01 - Sınıf arkadaşları için işaret dili öğreniyorlar
14:00 - Ücretini haftalık alan mı, yoksa aylık alan mı karlı?13:59 - 'Öğretmenin sınıftaki tavrı çocuğun gelişiminde etkilidir'13:51 - Firari FETÖ şüphelisi Sivas'ta yakalandı13:49 - Bu şehirde de halk ekmek satışı başladı13:47 - Site havuzunda 'haşema' davası başladı13:44 - Bu üniversitede çorbalar çeşmeden içiliyor13:42 - Doktorların da olduğu 46 kişiye ilaç yolsuzluğu operasyonu13:39 - Vali Kocabıyık'tan, Esila bebek için kök hücre ve kan bağışı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk: 2035'e kadar öğretmen ihtiyaç sayısını belirledik
ÖSYM yarına kadar açıklamazsa, mükerrer başvuru olacak
Soylu'dan güvenlik soruşturması ve FETÖ'den beraat açıklaması
KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek
Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?
AK Parti teşkilatlarında akraba kriteri
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
Mersin Büyükşehir, 300 kişinin işine son verildiğini açıkladı
Ankara'da otopark ücreti artık 1 lira olmayacak
'Atanamayan öğretmenlerimizin istihdamına katkıda bulunacağız'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
John Wick 3 Parabellum 1
yamaç 1
hastalık hastası 1
yalnız kalan yazar 2
Microsoft Security Essentials 1
öykü 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
amman kuzum 2
wordpress 1
Lauren german 2
SON İLANLAR
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Van SYDV Personel Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik 30 İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan 10 Personel Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 55 İşçi Alacak
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Öğretmen Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam