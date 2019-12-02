Tarım ve Orman Bakanlığınca 72 bin 783 işletme denetlendi
|02 Aralık 2019 13:21
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen ürün bazlı gıda denetimlerinde 72 bin 783 işletme denetlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gıda işletmelerine yönelik rutin olarak devam eden denetimlere ilaveten, 25 Kasım'da başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetim seferberliği tamamlandı. Söz konusu dönemde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhaneleri denetime tabi tutuldu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bakanlık ekiplerince 5 gün süreyle yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Pakdemirli, toplam 6 alanda 72 bin 783 işletmenin denetlendiğini belirterek, denetimlerin 3 bin 398'inde olumsuzluk tespit edildiğini bildirdi. Pakdemirli, "Denetimler sırasında 419 numune aldık. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere ise gereken cezai işlemleri uyguladık." ifadesini kullandı.
Gıda denetimlerinin bu seferberlik kapsamında kalmayacağına ve bundan sonra da hız kesmeden süreceğine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımız ise olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman 'Alo 174 Gıda Hattı'nı aramaktan çekinmemeliler. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir."
Bakanlık tarafından uygulanan seferberliğe ilişkin veriler şöyle:
|Ürün Sınıfı
|Toplam Denetim Sayısı
|Olumsuz Denetim Sayısı
|Alınan Numune Sayısı
|Et ve Et Ürünleri Üreten İş yerleri
|2.021
|164
|60
|Süt ve Süt Ürünleri Üreten İş yerleri
|2.342
|171
|34
|Ekmek ve Ekmek Çeşitleri ile Unlu Mamuller Üreten İş yerleri
|10.523
|999
|41
|Kasap ve Şarküteri ile Bakkal, Market, Büfe, vb. İş yerleri
|27.115
|843
|167
|Okul Kantinleri ve Yemekhaneleri
|9.391
|201
|14
|Lokanta, Restoran, Dönerci, Fast-Food gibi Toplu Tüketim Yerleri
|21.391
|1.020
|103
|Genel Toplam
|72.783
|3.398
|419
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