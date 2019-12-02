Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı
İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
|02 Aralık 2019 13:24
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İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor.
Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.
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