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Görme engelli santral memurunun hafızası, telefon rehberi gibi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde 18 yıldır santral memuru olarak çalışan görme engelli Selim Çakır (51), yaklaşık 2 bin telefon numarasını hafızasında tutuyor
 02 Aralık 2019 13:35
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Görme engelli santral memurunun hafızası, telefon rehberi gibi

Retina dekolmanı hastalığı nedeniyle 1987'de görme yetisini kaybeden Selim Çakır, İstanbul Altı Nokta Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin santral bölümünde eğitim aldıktan sonra, 2001 yılında, İnegöl Devlet Hastanesi'nin santralinde taşeron işçi olarak çalışmaya başladı. Ortaokul 1'den sonra eğitimine ara veren evli ve 2 çocuk babası Çakır, eşi ve çocuklarının yardım ve desteğiyle önce ortaokulu ardından da liseyi dışarıdan bitirdi. 2012 yılında KPSS'ye giren Selim Çakır, hedefine ulaşıp, çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne Veri Hazırlama Kontrol Memuru olarak atandı. Çakır, santralde çalışmaya devam etti. Çakır'ın, nadir rastlanabilen yeteneği ise görenleri şaşırtıyor. Yaklaşık 2 bin telefon numarasını ezbere bilen Çakır, tüm hastane personelinin dahilisi ve cep telefonu numaralarını, Bursa'daki tüm hastaneleri, eczaneleri, sağlık ocaklarını, kamu kurum ve kuruluşlarının numaralarını ezbere biliyor.


Görme engelli santral memurunun hafızası, telefon rehberi gibi

GÖRME ENGELİMDEN DOLAYI, BU YÖNÜM GELİŞTİ

3 Aralık Engelliler Günü'nü kutlayan Selim Çakır, Herkesin engelli adayı olduğunu belirtti. Çakır, Yaklaşık bin 300 dahili, 700 harici numara ezberimde. Hangi personelimiz hangi dahilide duruyor, ilçemizdeki tüm resmi kuruluşlar, Bursa genelindeki hastanelerimiz, bazı hastanelerimizle bağlantılı olan resmi kuruluşlar, eczanelerimiz, sağlık ocaklarımız, özel bankalar, bunların tamamının numaraları hafızamda var. Hastanemizde çalışan uzman, pratisyen, doçent doktorlarımızın, hastane personelimizin, ev ve cep telefonlarıda ezberimde. Görme engelimden dolayı bu yönüm gelişti. dedi.

HAYATI SEVİN, YILMAYIN VE MÜCADELEYİ BIRAKMAYIN

Engellilerin hayattan kopmamaları gerektiğini vurgulayan Çakır, Bizler doğuştan engelli olmayabiliriz, ben de öyle birisiydim. 19 yaşındandan sonra görme engelli oldum. Görme engelime rağmen yılmadım. Mücadeleler verdim. Kadere boyun eğmedik, bununla yaşamayı öğrendik. Hayat sürprizlerle dolu. Buna rağmen birtakım şeyleri başarıyoruz. Zorlukları da var tabii ki. Çalışma arkadaşlarım benim hafızama güvendikleri için sıkıntı yaşamıyoruz. İnsan neye mecbur kalırsa o konuda uzmanlaşıyor. Yani bir görme engeli, insanda kulak duyusunu ve hafıza yapısını daha da güçlendiriyor. Her engeli olan ya da normal olan vatandaş bunu başaramayabiliyor. Bunu başarıp bu noktaya gelebildiğim için çok mutluyum. İnşallah engelli arkadaşlara güzel bir örnek olurum. Görüpte hiçbir şey yapmayan insanlara görmeyip yaptıklarımı göstermek istiyorum. Toplum içerisinde engelli vatandaş bir işi kolay kolay yapamayan ve birçok şeyde faydalı olmayan imajı vardı. Ben bunu yıkmak istedim. Birtakım şeyleri başararak, bir yerlere gelmek istedim. Hayatta bir amacınız olsun.Sağlıklısınız ama engelli olmayacağınız anlamına gelmez. Her sağlıklı insan engelli adayıdır. Hayatı sevin. Kaybettikten sonra tedavisi veya tamiri mümkün olmuyor. Yılmayın, mücadeleyi bırakmayın diye konuştu.
DHA
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