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Bu üniversitede çorbalar çeşmeden içiliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsüne kurduğu çorba çeşmesi sayesinde üniversiteli gençler güne sıcak bir çorba içerek başlıyor
 02 Aralık 2019 13:44
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Bu üniversitede çorbalar çeşmeden içiliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsüne kurduğu çorba çeşmesi sayesinde üniversiteli gençler güne sıcak bir çorba içerek başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ne 'çorba çeşmesi' yaptırıldı. Şehrin tarihi kimliğine yakışır mimarisiyle dikkat çeken çeşmenin iç haznesine ısıtıcılı çorba deposu yerleştirildi. Her sabah Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ'ın görevlileri tarafından çeşme içindeki hazneye sıcak çorba doldurulurken, her gün yaklaşık bin öğrenci bu çeşmeden doldurdukları bardaktaki çorbaları içerek güne başlıyor. Yine isteyen öğrenciler, çorbasının yanında paketlenmiş ekmeklerden de alabiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile birlikte yaklaşık bir ay önce hizmet vermeye başlayan çorba çeşmesi ile ilgili öğrencilerin tepkilerini görmek için kampüse geldi. Çeşmeden çorba doldurup, öğrenci ve öğretim üyelerine ikram eden Başkan Aktaş, kendisinin de Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlatarak, "Uygulama gerçekten çok güzel. Her gün yaklaşık bin kardeşimiz sabah çeşmeden çorbasını, yanında ekmeğini alıp, güne sıcak çorba ile başlıyor. Aynı sıralardan geçtiğim için aynı psikolojiyi yaşadığım için bir sıcak çorbanın ne kadar değerli olduğuna şahidim. Asli sorumluluğumuz olmamasına rağmen rektörümüzle, öğrenci topluluklarımızla farklı çalışmaları hayata geçiriyoruz. Gençlik merkezlerinden millet kıraathanelerine kadar farklı organizasyonlarla öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya, eğitim öğretim hayatlarını rahatlatmaya çalışıyoruz. Bu çorba çeşmesi sayısının artırılması noktasında talepler geldi. Bu talebi de kısa zamanda değerlendireceğiz" diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da üniversite olarak başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere mahalli idarelerle ortak hareket ettiklerini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kampüse kazandırılan çeşmenin mimarisiyle de şehrin tarihi kimliğini yansıttığını hatırlatan Kılavuz, "Öğrencilerimiz derslerine aç karınla girmesinler. Buradan aldıkları çorbanın sıcaklığını tüm bünyelerinde hissetsinler. Hem başka kampüslerde hem bu kampüsümüzde Medikososyal önü olabilir, Ziraat Fakültesi olabilir veya Tıp Fakültesi karşısı gibi noktalara da konulması yönünde öğrencilerimizden talep var. Başkanımızdan süreç içinde, imkanlar el verdiğinde bu ihtiyacı karşılayacak girişimde bulunmalarını bekliyor ve kendilerini teşekkür ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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