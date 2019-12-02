Firari FETÖ şüphelisi Sivas'ta yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli Sivas'ta gözaltına alındı
|02 Aralık 2019 13:51
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli Sivas'ta gözaltına alındı.
Isparta 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı verilen ve örgütün Isparta emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen E.A. (37), Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Sivas'taki evinin önünde gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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