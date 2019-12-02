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Sınıf arkadaşları için işaret dili öğreniyorlar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri ile öğretim görevlileri, bu yıl okulu kazanan işitme engelli Muhammet Açıkgöz (21) için işaret dili öğreniyor
 02 Aralık 2019 14:01
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Sınıf arkadaşları için işaret dili öğreniyorlar

Zonguldaklı Muhammet Açıkgöz, bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği'ni kazandı. İşitme engelli Açıkgöz, 18 kişilik sınıfta arkadaşlarıyla iletişim kuramadı. Yalnızlık yaşamaya başlayan Açıkgöz için kolları sıvayan MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Çetin Çelebi, öğrencisi için işaret dili öğrenebileceklerini düşündü. Çelebi, diğer öğrencilerle düşüncesini paylaştı. Öğrenciler de kabul etti. Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne iletilen talebin ardından işaret dili öğretmeni Sibel Okçu, üniversitede haftanın 1 günü 2'şer saat ders vermeye başladı.

İşaret dili kursuna katılan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Gurur verici bir faaliyet. Engelli öğrencilerimizin önündeki her türlü engeli kaldırmak için çalışıyoruz. Evlatlarımıza uygulama yapacakları zeminler oluşturuyoruz. Her birinin öz güvenleri çok yüksek. Böyle bir faaliyete sürekli katılıyorlar. Emeği geçenlerini kutluyorum" diye konuştu.

'ENGELSİZ ÜNİVERSİTE'

Öğretim Görevlisi Çetin Çelebi de 25 yıllık meslek hayatında ilk kez işitme engelli bir öğrenciyle ders yaptığını anlatarak, "Daha önce fiziki engeli olan öğrencilerle ders yapmıştım. Temel tasarım dersinde genel işleyişi aktarırken Muhammet'in kenarda beklediğini gördüm. Öğrencimizin yanına gittim. Dersi yazılı olarak aktardım. Diğer öğrencilerin Muhammet ile aramızdaki diyalogu izlediğini fark ettim. Öğrencilerime dönerek, 'Öğretmen adayı olarak buraya geldiniz. Sizin de ileride engelli öğrenciniz olabilir' dedim. 'Muhammet için işaret dilini öğrenmeye var mısınız?' diye sordum. Hepsi önerimi tereddüt etmeden kabul etti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ümidimiz gençliktedir. Toplumumuzun empati kurmaya dönük bir tavır içinde olmasını istiyorum. Üniversitemizde 'engelsiz üniversite' olmaya yönelik bir alt yapı çalışması söz konusu" dedi.

İLETİŞİMLERİ ARTTI

Öğretmen Sibel Okçu'nun aracılığıyla duygularını anlatan Muhammet Açıkgöz ise "Arkadaşlarımla işaret diliyle anlaşmaya başladığım için kendimi mutlu hissediyorum. Duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açıkgöz için ders alan öğrencilerden Melek Koca, "Gruba sonradan dahil oldum. Bu derse katıldığım için mutluyum. İleride bizim de işitme engelli öğrencimiz olabilir" derken, İzzet Can Güleryüz de "Muhammet ile zor anlaşıyorduk. Ders sayesinde arkadaşlığımız iyi noktalara geldi. O mutlu olduğu zaman bizde mutlu oluyoruz" dedi.

Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 3 yıldır işaret dili öğretmenliği yapan Sibel Okçu, "Bunca yıldır kurs veriyorum ancak en özelinin bu sınıftaki olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarının tek isteği Muhammet ile iletişime haline geçebilmekti. Davranışları beni çok mutlu etti. Bu grubun içinde yer almaktan büyük keyif alıyorum" dedi.
DHA
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