Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı : (NATO) Ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür
|02 Aralık 2019 14:05
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Milli Savunma Bakanlığı : "(NATO) Ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür."
"NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır."
"Ülkemiz, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulmasında yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir."
"TSK, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak etti. 2020'de de tatbikatlara iştirak edilmesi planlanmaktadır."
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