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Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı : (NATO) Ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür
 02 Aralık 2019 14:05
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı : "(NATO) Ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür."

"NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır."

"Ülkemiz, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulmasında yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir."

"TSK, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak etti. 2020'de de tatbikatlara iştirak edilmesi planlanmaktadır."
Anadolu Ajansı
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