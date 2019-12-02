Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bu kez yaya, minibüse çarptı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı minibüse çarparak, yere düştü. Ayağa kalkan kişi, sürücü ile bir süre tartıştıktan sonra yoluna devam etti
|02 Aralık 2019 14:11
|Yazdır
Kaza, sabah saatlerinde, Derince'ye bağlı İbn-i Sina Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kişi, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı minibüse yandan çarparak, yere düştü. Yola savrulan kişi, hemen toparlanarak, ayağa kalktı.
Kısa süre minibüs sürücüsüyle tartışan kişi, ardından yoluna devam etti. Kaza anı ise sürücüsünün bölgedeki duraktan yolcu aldığı özel halk otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, sollamanın yasak olduğu caddede minibüs sürücüsünün hatalı sollama yaptığı ve yolun karşısına geçen yayanın araca çarptığı anlar yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Site havuzunda 'haşema' davası başladı
02 Aralık 2019 13:47
|Doktorların da olduğu 46 kişiye ilaç yolsuzluğu operasyonu
02 Aralık 2019 13:42
|İnternetteki sahte 'yetkili servislere' dikkat
02 Aralık 2019 13:15
|Kadın yolculara saldıran minibüs şoförü serbest bırakıldı
02 Aralık 2019 12:36
|Görme engelli öğretmen akademik kariyer için YDS sorununa çözüm istiyor
02 Aralık 2019 11:33
|Aracından inen genç kızları sokak ortasında darp etti
02 Aralık 2019 11:24
|Bakanlığın öncelikli hedefi engellilerin toplumsal hayata katılımını artırmak
02 Aralık 2019 11:08
|Çocuğa şiddet uygulayan Özbek bakıcı gözaltına alındı
02 Aralık 2019 10:57
|Annesini vahşice öldürdüğü ileri sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı
02 Aralık 2019 10:22
|Suriye'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı
02 Aralık 2019 10:18