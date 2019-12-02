Bu sezon ilk kez tezgahlarda yerini alamadı

Trabzon'da bu sezon tüketicinin bol olarak tükettiği hamsi bugün havaların soğuması ve balıkçıların denize açılamaması nedeniyle tezgahlardaki yerini alamadı.

1 Eylül denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların yüzünü güldüren hamsi bugün tezgahlardaki yerini alamadı. Hava muhalefeti nedeniyle 'Vira Bismillah' diyemeyen balıkçılar tekneleri kıyıya çekti. Bu sezon ilk kez hamsi tezgahlardaki yerini alamazken, tezgahlar kültür balıklarına kaldı. Trabzon'un Moloz mevkiinde balıkçılık yapan Mehmetcan Örseloğlu, hamsi bugün itibariyle kayıp olduğunu belirterek, "Yarında olmayabilir. Havaların soğuması ister istemez denize de yansıyor. Balıklarda gitgeller yaşadığından dolayı şuan hamsi kayıp. Tezgahlarda hamsiyi göremiyoruz. Tezgahlarda istavrit, mevgit kültür balıklarından somon, çupra, levrek, uskumru yerini almaya başladı. Bu hamsinin tamamen yok olduğunu demek değil. Bunlar denizde olur. İklim değişikliği ve denizlerdeki çalkalanmalar bunlara neden olabiliyor" dedi.

Hamsinin bu yıl bol ve bereketli olduğunu dile getiren Örseloğlu, "Ben bu işi 35 yıldan beri yapıyorum. 5 Eylül'de hamsicilik başladı ve Aralık ayına geldik. Bu şekilde süreksizin devam ettiğini ilk defa bu yıl gördüm. Hamsinin bu yıl bol ve bereketli bir yıl geçirdiğine inanıyorum. 5-10 TL seyrinde satıldı. 5 TL'den satıldığından çok tutuldu. 1994 yılında ben bu işi yapıyorken hamsi 5 TL idi yıl 2019 yine 5 TL. Bol bir sezon geçirmiş olduk. Normalde hamsi Kasım aylarında başlar. Tam tersi oldu Eylül'de başladı Aralık ayında bile devam ediyor. Kültür balığı da olmasa tezgahlarda hiç balık olmaz. Trabzon'da donmuş hamsiye rağbet yok. Diğer bölgelerde donmuş hamsiye rağbet gösteriyorlar. Hamsi ara ara devam eder" ifadelerini kullandı.

Balıkçılık yapan Yakup Bektaşoğlu ise, denizlerde fırtına olduğu için hamsi bugün tezgahlara gelemediğini dile getirerek, "İnşallah birgün sonra gelecek bekliyoruz. Havaların soğumasıyla daha da lezzetli olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlar hamsiyi soruyor. İstek fazla. Bu sezon ilk defa hamsi tezgahlardaki yerini alamadı" ifadelerinin kullandı.