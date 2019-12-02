200 milletvekili arabuluculuk sınavına girdi

Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda başlattığı ve Bülent Arınç gibi isimlerin de yaptığı arabuluculuğa, vekillerin ayrı bir ilgisi var.

200 VEKİL SINAVA GİRDİ

24 Kasım'da yapılan arabuluculuk sınavına, TBMM'de bulunan 200 milletvekili de katıldı.

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif uyuşmazlık çözümü" yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.

2019 YILI ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ