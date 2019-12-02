Piar'ın bu seçim anketi ne kadar güvenilir?
|02 Aralık 2019 14:33
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Piar, bugün yayımladığı ankette Erdoğan'ın oyunun yüzde 39,7 olduğunu iddia etti. Aynı Piar, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Erdoğan'ın yüzde 39,7, Akşener'in ise yüzde 21 oy alacağını iddia etmişti. Bunların tam aksine Erdoğan yüzde 52,3, Akşener de yüzde 7,4 oy almıştı.
Piar araştırma bugün bir anket yayımladı. Yayımlanan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu yüzde 39,7, Ak Parti'nin oyunu ise yüzde 31,9 olarak gösterdi.
PEKİ PİAR'IN ANKETLERİ NE KADAR GÜVENİLİR?
Piar, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerde Erdoğan'ın oyunu yüzde 39,7, Ak Parti'yi yüzde 34,8 Meral Akşener'i ise yüzde 21 oy alacağını iddia etmişti.
24 Haziran'da Piar'ın aksine Erdoğan yüzde 52,3, Ak Parti yüzde 42,5, Meral Akşener de yüzde 7,4 oy almıştı.
Verilere baktığımız zaman Piar'ın yaptığı anketler doğru çıkmamış.
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