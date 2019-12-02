Doğu Karadeniz kara teslim...57 köy yolu kapandı
|02 Aralık 2019 15:04
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Gümüşhane'de 39, Rize'de 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
OVİT GEÇİTİ KAPANDI
Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı geçidi ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı'nda ulaşım Türkiye'nin 14.3 kilometre ile en uzun tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor.
Bayburt'ta da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bayburt-Erzurum Karayolu Kop Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri, yolda kar küreme çalışması yürütürken, sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları istendi.
ARAP TURİSTLERİN KAR KEYFİ
Trabzon-Gümüşhane Karayolu Zigana Dağı Geçidi'nde de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.
Öte yandan etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Zigana Dağı'nda seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Karadeniz'i ziyaret eden özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler, Zigana Dağı Geçidi'nde kartopu oynayıp, gönüllerince eğlendi. Turistler, selfie yapıp, fotoğraflar çektirdi.
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