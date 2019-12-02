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Develer eşliğinde 3 gün süren göç

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Yörük ailenin deve, eşek, koyun ve keçilerle dağlardan sahillere 3 gün süren göçü, ilginç görüntüler oluşturdu
 02 Aralık 2019 15:11
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Develer eşliğinde 3 gün süren göç

Türkiye'nin son konar- göçer Yörüklerinden Demirci ailesi, geçen ilkbaharda yürüyerek Seydikemer'in Seki Mahallesi'ne bağlı, Akdağ eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı Tezli Yaylası'na çıktı. Yaz aylarını yayladaki kıl çadırda geçiren aile, havaların soğumasıyla birlikte sahile göç etme kararı aldı. Eşyalarını eşek ve develere yükleyen aile, 200 küçükbaş hayvanla birlikte Seydikemer'in Karadere Mahallesi'ndeki evlerine ulaşmak için geçen cuma günü yola çıktı. Eski yaya yolları kapandığı için yolculuğun bir kısmını Fethiye-Kaş karayolunun kıyısından yapan aile, yoğun trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Hayvanların karayolunu kapatmaması için çaba gösteren ailenin 'Yörük Göçü' ilginç görüntüler oluşturdu. Yolda araçlarını durduran bazı vatandaşlar ise develer eşliğindeki göçü, cep telefonuyla görüntüledi. Yörük aile 3 gün süren 180 kilometrelik yolculuğun sonunda bugün evlerine ulaştı.

'BENDEN SONRA GÖÇ ETMEZLER'

Yaz aylarını yaylalarda geçirdikten sonra göç zamanı geldiğini belirten Yusuf Demirci (61), 3 kez konaklama yaptıkları 3 günlük yolculuğu tamamladıklarını söyledi. Atalarından kalan Yörük kültürünü devam ettirdiğini anlatan Demirci, "Çocuklarım bugün benimle birlikte ancak benden sonra göç etmezler diye düşünüyorum. Hayvancılık dışında işleri de var. Develer eşliğinde yürüyerek göç eden artık kalmadı. Kışı sahil kesiminde geçireceğiz. Nisan, mayıs ayı gibi tekrar yaylaya göç var. Gücüm yettiği kadar bu göçü sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

'SON GÖÇLER YAŞANIYOR, BİR KÜLTÜR YOK OLUYOR'

Yörük göçünün son 5 kilometresine eşlik eden Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ise bölgede bu kültürün son temsilcilerinin Demirci ailesi olduğunu söyledi. Artık son göçlerin yaşandığını anlatan Kıvrak, "Yörük kültüründe 2 göç vardır. Biri bu dünyadan öbür dünyaya, diğeri ise yaylalardan sahile ve sahillerden yaylalara yapılır. Geçmiş yıllarda bu göçü yapan çok aile vardı. Ancak büyükler ölünce, çocukları bu kültürü sürdüremedi. Biz dernek olarak kültürümüzün yaşatılması için ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Onlara da destek vermek için çabalıyoruz. Umarım bu kültür daima hayatta kalır. Yaylalarımızda hayvanlar, yayla yollarımızda Yörükler eksik olmaz" diye konuştu.
DHA
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