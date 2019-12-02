Sözleşmeli Aile Hekimliğine başvuru usul ve esasları
Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) 2019 Sonbahar Dönemi Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri Usul Esasları
|02 Aralık 2019 15:16
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Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) 2019 Sonbahar Dönemi Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri Usul Esasları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır. Başvurular 09.12.2019 - 12.12.2019 (Saat 18:00'a kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden alınacaktır.
Yerleştirmeye ilişkin usul, esaslar ve kontenjanlar için tıklayınız.
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