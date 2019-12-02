YDS/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı
|02 Aralık 2019 15:25
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ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;
DUYURU
(02 Aralık 2019)
2019-YDS/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
01 Aralık 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Aralık 2019 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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