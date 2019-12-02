YÖK Başkanı Saraç, engelli öğrencilerle buluşacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireyleri temsilen bazı üniversitelerde eğitim gören engelli öğrencilerle bir araya gelecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Saraç başkanlığında, farklı üniversitelerden engelli öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmaya YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin yanı sıra YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu'nun üyeleri de katılacak.

YÖK tarafından, engelli bireylerin yükseköğretime erişimlerini kolaylaştırmak için yürütülen çalışmaların ve yükseköğretim sistemindeki mevcut engelli bireylerin durumlarının görüşüleceği toplantıda, yükseköğretim kurumlarında engelsiz bir ekosistem oluşturulması amacıyla yürütülen faaliyetler ve alınan kararlar hakkında da bilgiler paylaşılacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenecek etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireyleri temsilen bazı üniversitelerden engelli öğrenciler söz alarak, YÖK Başkanı Saraç ve ilgili YÖK yetkililerine eğitim koşullarıyla ilgili görüş ve önerilerini aktaracak.