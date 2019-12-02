Kimya sektöründen ihracatta rekor
|02 Aralık 2019 16:01
|Yazdır
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz, kasım ayında yapmış olduğu 1,83 milyar dolarlık ihracatla hem yeniden en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı başardı hem de 11 aylık ihracatı ile 18,8 milyar dolara ulaşarak ihracat rekorunu kırdı." ifadesini kullandı.
İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, bu yılı en çok ihracat yapan ikinci sektör olarak devam ettiren kimya, üst üste başarıya imza atıyor. En fazla ülkeye ihracat yapan sektör olarak da öne çıkan kimya, geçen ay 208 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla ilk sırada yer aldı.
Kimya sektörünün Kasım 2019 ihracatı, yüzde 23 artışla 1,83 milyar dolar oldu. Sektörün 11 aylık ihracatı ise yüzde 18 artışla 18,8 milyar dolara ulaştı. Kimya sektörü, 11 ayda ulaştığı ihracat rakamı ile tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.
- "20 milyar dolar ihracatı yıl sonunda aşarak yeni bir rekor daha kırmak istiyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şunları kaydetti:
"Kimya sektörümüz, kasım ayında yapmış olduğu 1,83 milyar dolarlık ihracatla hem yeniden en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı başardı hem de 11 aylık ihracatı ile 18,8 milyar dolara ulaşarak ihracat rekorunu kırdı. Bununla birlikte tüm sektörler arasında, 208 ülke ve bölgeye ihracat yaparak en fazla ülkeye ihracat yapan sektör olarak da önemli bir başarıya imza attık. Kimya sektörümüzün şimdiye kadarki en yüksek ihracat rakamı 2014 yılındaki 17 milyar 851 milyon dolardı. Bu yılın 11 ayında bu rakamı aşarak 18,8 milyar dolarlık ihracatla bizi gururlandıran ve bu büyük başarıda emeği olan firmalarımız başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerimiz ile paydaşlarımızı tebrik ediyorum."
Hedefledikleri 20 milyar dolar ihracatı yıl sonunda aşarak yeni bir rekor daha kırmak istediklerini belirten Pelister, "Yüzde 0,9 olarak açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamını ekonomi yönetimimizin kararlı çalışmalarının yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bu olumlu gelişmeler bize, gelecek konusunda umut vadediyor." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'un Kasım ayı zam şampiyonu domates oldu
02 Aralık 2019 15:17
|En çok ihracat yapılan ilk üç şehir belli oldu
02 Aralık 2019 13:18
|Bankalar bu yıl kredi karşılığına çalışacak
02 Aralık 2019 07:30
|Anaokulunda başlayan dostluk salyangoz üretimi ile yatırıma dönüştü
01 Aralık 2019 12:56
|Çinli hava yolu firması Türk meyve suyunu tercih etti
01 Aralık 2019 11:38
|Bankalardan tarihi ekim ayı karı
01 Aralık 2019 11:05
|'Efsane İndirim' kampanyalarına tüketicilerden yoğun ilgi
29 Kasım 2019 19:35
|Halkbank'tan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması
29 Kasım 2019 16:36
|VakıfBank'ta çeklere yapay zeka dönüşümü
29 Kasım 2019 12:02
|Türk bankaları, hep birlikte, derecelendirme kuruluşu satın aldı
29 Kasım 2019 09:03