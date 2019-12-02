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HDP'li Silopi Belediyesinin işten çıkardığı 17 işçi işe iade davasını kazandı

HDP'li Silopi Belediyesinin işten çıkardığı işçiler işe iade davasını kazandı
 02 Aralık 2019 16:31
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HDP'li Silopi Belediyesinin işten çıkardığı 17 işçi işe iade davasını kazandı

HDP'li Silopi Belediyesinin işten çıkardığı işçiler işe iade davasını kazandı.

Silopi Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yapan Hizmet İş Sendikası Şırnak İl Başkanı Nevzat Uysal, yerel seçimlerin ardından göreve gelen HDP'li yöneticilerin 17 işçiyi haksız yere işten çıkardığını kaydetti.

Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlattıklarını aktaran Uysal, şöyle konuştu:

"İşçi fazlası iddiası ile işten çıkarılan bu arkadaşlarımızın suçu belediye yönetimi ile aynı değirmenden su çekmemekle beraber yine köleleştirilmiş bu zihniyetin beslendiği kaynaklara aidat ödememektir. Yargı kararları neticesinde haklarını gasbettiğiniz bu insanları işine iade edin. Zira bu kararınız bu saatten sonra bir lütuf değil yargı kararının uygulanması olacaktır. Toplumsal vicdana aykırı uygulamalarınız neticesinde adaletin verdiği kararı acilen uygulayınız."

İşçilerin avukatı Kürşat Kaya da 4 ay süren hukuk mücadelesini kazandıklarını dile getirerek, "Arkadaşlarımızın iş sözleşmelerinin haklı bir neden olmadan feshedilmesinin asılsız olduğunu ispatlamış olduk." dedi.
Anadolu Ajansı
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