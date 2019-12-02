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RTÜK'ten isteğe bağlı yayıncılık hakkında açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) internet radyo ve televizyon yayınlarını düzenleme ve denetleme görevinin verilmesinin ardından çıkarılan yönetmelikle isteğe bağlı yayıncılık alanında lisanslama çalışmalarına başlandığı bildirdi
 02 Aralık 2019 17:00
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RTÜK'ten isteğe bağlı yayıncılık hakkında açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) internet radyo ve televizyon yayınlarını düzenleme ve denetleme görevinin verilmesinin ardından çıkarılan yönetmelikle isteğe bağlı yayıncılık alanında lisanslama çalışmalarına başlandığı bildirdi.

RTÜK'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süreç içinde yerli ve yabancı yayın platformlarıyla sıkı bir diyalog süreci başlattık. Milli ve manevi değerlerimiz başta olmak üzere aileyi önceleyen hassasiyetlerimizi muhataplarımıza titizlikle aktardık. Yaptığımız çalışmaların özgürlükleri kısıtlamayı değil bilhassa kayıt dışı olan bu alanı düzenleyerek herkesin özgürlüğünü sağlamayı amaçladığını anlattık. Bu kapsamda isteğe bağlı yayıncılık yapan platformların yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde pek çok noktada hem fikir olduğumuzu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti."

"18 yaş üstü yayınlarda zorunlu PIN uygulamasına geçilmesi önemlidir"

RTÜK'den yapılan açıklamada ebeveynler çocukların kontrolünü daha açıklamada," Ülkemizin milli güvenliğiyle genel ahlaka aykırı ve çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine dair gösterdiğimiz tavrı aynı hassasiyetle karşılayan yayıncılarımıza teşekkür ediyoruz. İsteğe bağlı yayıncılık alanının en büyüklerinden olan uluslararası bir platformun sistemine ebeveyn kontrolü getirmesi tam da bizim istediğimiz bir uygulamadır. Kendilerini aldıkları karardan dolayı kutluyoruz. 18 yaş üstü yayınlarda zorunlu PIN uygulamasına geçilmesi önemlidir ve diğer benzer platformlar için de örnek olmalıdır. Artık ebeveynler anılan yayınlarda çocuklarının kontrolünü daha etkin olarak sağlayabilecektir. Bu karar açık kapı iletişim politikamızın neticesidir. Netflix yetkilileriyle yürüttüğümüz dirsek temasımızın olumlu sonuçlar vermesinden son derece mutluyuz. Bundan sonra da aynı yapıcı üslupla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnternetin özgürlük alanı olduğunu bilen RTÜK, aziz milletimizin talep ve beklentilerini yerine getirme konusunda ivedilikle önlemlerini almaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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