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CHP'li Öztrak'tan 'büyüme rakamları' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: (Büyüme rakamları) Geçen yılın son çeyreğinden bu yana üst üste 3 çeyrektir süren küçülmenin ardından ilk defa gelen bu bindeli artışın ne kadar kalıcı olduğu tartışılmalıdır
 02 Aralık 2019 17:11
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CHP'li Öztrak'tan 'büyüme rakamları' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücretin iç talebe ivme verebilecek en önemli araçlardan biri olarak görülmesi ve aylık 2 bin 600 lira dolayında olması gerektiğini bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Öztrak, MYK sürerken düzenlediği basın toplantısında, MYK'nin gündeminde gelecek yıl için belirlenecek asgari ücret, bugün açıklanan bu yılın üçüncü 3 ayında gerçekleşen büyüme rakamları, işsizlik ve hayat pahalılığı arasında sıkışan vatandaşların durumu ve ülkedeki son gelişmelerin bulunduğunu aktardı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2020 yılında uygulanacak ücretin belirlenmesi için bugün ilk toplantısını yaptığına işaret eden Öztrak, bu seneki görüşmelerde, 3 işçi sendikaları konfederasyonunun birbirleriyle görüşerek masaya oturmalarını önemsediklerini vurguladı.

Maktu vergi, harçlar ve para cezalarına yüzde 22,58 zam yapıldığını ifade eden Öztrak, asgari ücretin tespitine ilişkin şu görüşlerini paylaştı:

"Bu nedenle pazarlığa asgari ücreti yüzde 22,58 artırdıktan sonra başlamak lazım. Aksi takdirde devletin alacağına ayrı, vereceğine ayrı enflasyon uygulaması gibi bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün olmaz. Pazarlığı gelecek yıl için yüzde 5 olarak hedeflenen büyümeden çalışana ne kadar pay verileceği üzerinden yapmak gerekiyor. Diğer taraftan Türk-İş, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 2 bin 578 lira olarak hesapladığını açıkladı. Burada asgari ücret hesabında ILO standartlarına uyulması, yaşam maliyeti ve ücret belirlenirken tek bir işçinin değil ailesinin de yaşam maliyetinin dikkate alınması gerektiğinin altını bir defa daha çizmek isterim. Ekonomik krizin, son bir yılda 789 bin yurttaşımızı, işinden gücünden ettiğini biliyoruz. İşsiz kalan her 100 kişiden 75'i de çalışanların en düşük maaş alan, en kırılgan kesimlerine mensup. Mevcut ekonomik krizde, asgari ücret, iç talebe ivme verebilecek en önemli araçlardan biri olarak görülmelidir. Bu nedenle bu yıl asgari ücret tespiti yaparken önce yüzde 22,58'lik kısmı koyacaksınız, bunun üstüne büyüme hedefi olan yüzde 5 kadar da ilave yapacaksınız. Bu da aşağı yukarı aylık 2 bin 600 lira seviyesine karşılık geliyor."

- Büyüme rakamları

Faik Öztrak, TÜİK'in açıkladığı 2019'un üçüncü üç ayına ait büyüme rakamlarını da değerlendirdi.

Buna göre Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde binde 9 büyüdüğüne işaret eden Öztrak, "Geçen yılın son çeyreğinden bu yana üst üste 3 çeyrektir süren küçülmenin ardından ilk defa gelen bu bindeli artışın ne kadar kalıcı olduğu tartışılmalıdır." dedi.

Öztrak, büyümenin sürdürülebilirliğinin önemli göstergelerinden birinin yatırımlar olduğuna değinerek, yatırımın iş imkanı yarattığını anlattı.

Yatırımların son 5 çeyrektir daraldığını kaydeden Öztrak, "Bu çeyrekte yatırımlardaki daralma yüzde 12,6'yı buldu. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla makine ve teçhizat yatırımları yüzde 7,5 gerilerken inşaat yatırımları yüzde 18 geriledi. Bu döneme ilişkin rakamlar, büyümenin istihdam yaratmadığını, işsizliği azaltmadığını ortaya koyuyor. İşte bu yüzden bu büyüme işsizlere, çalışanlara yaramıyor. Sarayın büyüme stratejisi, sadece İstanbul'da parasını borsaya yatıran bir avuç yandaş ile Londra'daki bir avuç bankacıya yarıyor." görüşünü savundu.

Üçüncü çeyrekteki büyümeye rağmen yılın 9 ayında ekonominin önceki yılın aynı dönemine göre binde 9 küçüldüğünü belirten Öztrak, "Aynı dönemde devletin tüketim harcamaları yüzde 5,6 artmasına rağmen vatandaşın tüketim harcamaları ise ilk 9 ayda yüzde 1,4 azalmış. Devlet gaza basmış, buna rağmen ekonomi yüzde bir civarında küçülmüş." diye konuştu.

Büyümenin hedeflenenin dörte birinden bile az olduğunu öne süren Öztrak, bu başarısızlığın dışarıdan gelen etkilerle izah edilebilecek hiçbir yanının bulunmadığını ifade etti.

Öztrak, "Sarayın binde 5'lik büyüme için bu kadar uğraşması ekonominin ne halde olduğunu ortaya koyuyor. İş gücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı sene başından bu yana düşmeye devam ediyor. Diğer taraftan milli gelir, üçüncü 3 aylık dönemde yıllık 734 milyar dolar oldu. Milli gelir dolar olarak 2008 yılındaki seviyesinin bile altında. Yani AK Parti döneminde 11 yıl geriye gitmişiz." diye konuştu.

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
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