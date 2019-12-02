Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|02 Aralık 2019 17:14
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7500
|5,7510
|5,7520
|5,7530
|Avro
|6,3220
|6,3230
|6,3500
|6,3510
|Sterlin
|7,3910
|7,4280
|7,4100
|7,4470
|İsviçre Frangı
|5,7240
|5,7530
|5,7500
|5,7790
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7250
|5,7850
|5,7200
|5,7800
|Avro
|6,2850
|6,3550
|6,2950
|6,3650
|Sterlin
|7,3270
|7,4740
|7,3420
|7,4880
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