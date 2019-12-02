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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Adil Öksüz' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tabii ki yeri söyleyemeyiz. Devlet bilgisi olduğundan paylaşılması doğru olmaz. Bakanımızın ortaya koyduğu irade şudur. FETÖ'ye yönelik mücadelede herhangi bir tavsama yoktur. Peşinde olduğumuz kim varsa biliyoruz ele geçirmeye çalışıyoruz. Bu mücadele devletin kılcal damarlarından temizlenene kadar sürecektir
 02 Aralık 2019 17:30
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Adil Öksüz' açıklaması

Çelik, İçişleri Bakanı Soylu'nun ''Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz'' açıklamasıyla ilgili bir soruya da ''Devlet bilgisi olduğundan paylaşılması doğru olmaz'' yanıtını verdi.

İşte Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

CHP'Lİ BİRİ KÜLLİYE'YE GİTTİ İDDİASI

Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır.
Hem Cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor. Hem vatandaşlarımızdan hem de CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızdan güçlü bir özür dilemeleri gerekiyor.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EYLEMİ

Bu eylem her şeyden önce bir vicdan eylemidir. Buradan bir kez daha selamlıyoruz. Yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz.

NATO ZİRVESİ

Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüşecek.
Türkiye'nin güvenliğinin korunması konusundaki bütün tezlerimiz sahada ve masada gücünü korumaya devam etmektedir.

Çifte standardın başını çeken liderlerin başında Macron geliyor. Barış Pınarı Harekatı'na en çok karşı gelen ve terör örgütü temsilcilerini en çok destekleyen lider Macron oldu. Tek taraflı yaptıkları operasyonlarda bile NATO'ya çağrı yapıyorlar. Yaptığımız çağrıya karşı gelmeleri onların bu çifte standardını gösteriyor.

'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez' diyecek en son ülke Fransa, en son lider Macron'dur.

"NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" gibi hiç akla sığmayacak bir açıklama yaptı Macron. "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var" diye bir soru sordu kendisi. Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?"

TÜRKİYE - LİBYA MUTABAKATI

Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddüt yok.
Buradan Mısır'a da seslenmek isteriz. Mısır, Türkiye karşısında olmak için fakat Yunan tezleri Mısır'ın da aleyhinedir. Bu teze verdiği destek yüzünden 40 bin km2 alanı Mısır kaybetmiştir.

TARİHİ TANAP PROJESİ

TANAP ile ülkemizin enerji ihtiyacı yanında Avrupa'nın enerji arz güvenliği de sağlanmış olacaktır. TANAP ile enerji denkleminde yeni bir aşamaya geçildi.

BAKAN SOYLU'NUN ''ADİL ÖKSÜZ'ÜN YERİNİ BİLİYORUZ'' AÇIKLAMASI

Tabii ki yeri söyleyemeyiz. Devlet bilgisi olduğundan paylaşılması doğru olmaz. Bakanımızın ortaya koyduğu irade şudur. FETÖ'ye yönelik mücadelede herhangi bir tavsama yoktur. Peşinde olduğumuz kim varsa biliyoruz ele geçirmeye çalışıyoruz. Bu mücadele devletin kılcal damarlarından temizlenene kadar sürecektir.
Anadolu Ajansı
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