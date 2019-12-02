FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi
|02 Aralık 2019 17:32
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Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda ekiplerce yakalanan 9 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin ankesörlü telefonla, örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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