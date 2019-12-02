Bakanlık talimat verdi, Demirtaş hastaneye sevk ediliyor
Hapishane doktorunun kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istediğini söyleyen Aygül Demirtaş, buna rağmen 6 gündür sevk işleminin yapılmadığını belirtmişti
|02 Aralık 2019 17:38
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Avukatı ve kardeşi Aygül Demirtaş'ın rahatsızlandığını ve bir süre bilincini yitirdiğini duyurduğu Selahattin Demirtaş'ın hastaneye sevk işlemi başlatıldı.
Demirtaş'la görüşen HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Adalet Bakanlığı'nın hapishane yönetimine sevk işlemleri için talimat verdiğini belirtti.
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