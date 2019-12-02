2 ölümlü kazada sürücüye 18 bin liralık ceza

Kaza, 3 Nisan'da, Çeltikçi ilçesi Kuzköy kavşağında meydana geldi. Mevlüt Balcı'nın kullandığı 03 AAH 156 plakalı otomobil ile Mehmet Şahin yönetimindeki 07 DU 155 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mehmet Şahin olay yerinde, eşi Emine Şahin ise kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili geçen hafta Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Mevlüt Balcı, beraatini talep etti. Kazada ölen Mehmet ve Emine Şahin çiftinin çocukları Hasan Ali, Ahmet ve Ersoy Şahin ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mevlüt Balcı'yı önce 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra cezayı 18 bin 200 liralık para cezasına çevirerek, 10 eşit taksitte ödenmesine hükmetti.