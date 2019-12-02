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Eşini darp edip üzerine kaynar su döküp yaktı
Samsun'da bir kişi darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak hastanelik etti.
|02 Aralık 2019 18:55
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Samsun'da bir kişi darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak hastanelik etti.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi S.K.(61), evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darp ederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı. Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öfkeli koca ise kaçarak kayıplara karıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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