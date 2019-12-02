1 günde 13 bin 615 sürücü radara yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı yapılan radarlı hız denetimlerinde 13 bin 615 hız ihlali belirlendi
|02 Aralık 2019 19:06
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı radarlı hız denetimleri gerçekleştirildi.
EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen radarlı hız denetimlerinde 13 bin 615 hız ihlali belirlenerek cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde, 177 araç trafikten men edildi, 15 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.
Uygulamarda, ayrıca 14 bin 941 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlemde bulunuldu.
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