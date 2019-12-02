1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Patates üreticisi fiyattan memnun değil

İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates hasadı başlarken, tarlada 60 kuruştan işlem gören ürünün pazarda 2 liraya satışa sunulduğu belirten üreticiler, "İhracat yolları açılmazsa ürünümüz elimizde kalabilir endişesi taşıyoruz" dedi.
 02 Aralık 2019 19:18
Yazdır
Patates üreticisi fiyattan memnun değil

İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates hasadı başlarken, tarlada 60 kuruştan işlem gören ürünün pazarda 2 liraya satışa sunulduğu belirten üreticiler, "İhracat yolları açılmazsa ürünümüz elimizde kalabilir endişesi taşıyoruz" dedi.

Patates üretimiyle ünlü Ödemiş ilçesinde hasat başladı. Sökümlerin yeni yeni başlaya üreticiler, olgunlaşan patatesin tarlada 60 kuruştan işlem gördüğünü ifade etti. Ürünün pazarda 2 liraya satıldığını anlatan üreticiler, uygun bir fiyat beklentisi içine girdi.

Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Balban, patates üreticisinin maliyetinin hesaplandığında fiyatın da tarlada en az 1,5 lira olması gerektiğini aktararak, "Eğer bunun altına düşürse üretici zarar eder. Patates tarlada 1,5, çarşı pazarda 2,5-3 lira olursa üretici de tüketici de memnun olur" dedi.

"Şu an fiyatlar beklentimizin çok altında"

Ziraat Mühendisi Özkan Akgün de, kasım ayı sonu itibarı ile patates söküm işlemlerinin başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Henüz sökümler yeni başladı. Bölgede 40-50 bin dekar civarında ekim olduğunu düşünüyoruz. Ödemiş ve çevresinde yılda iki kez üretim yapıldığı için organik gübre azalıyor. Nevşehir gibi patateste söz sahibi diğer illerde yılda bir ekim yapılır ve verim kalitesi yüksektir. İkinci üründe dekar başına 2.5 tonluk bir ürün beklentimiz var. Şu an fiyatlar beklentimizin çok altında. Hava şartları olumsuz seyretmezse patates tarlada şubat ayına kadar kalabilir. Bu arada Nevşehir gibi yerlerde depolarda tutulan patates tüketilmez, ihracat da açılmazsa Ödemişli patates üreticisi zarar eder. Şu an bölgemizde patates olgunlaşmış durumdadır ve uygun fiyat beklentisi içindedir. Dileriz arz-talep dengesi oluşur ve ihracat yollarımız açılır da üretici ile tüketici memnun olur."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bu rakam 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı'
02 Aralık 2019 12:26		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi
02 Aralık 2019 12:12
Bakan Albayrak: Türkiye'nin büyüme ivmesi artmaya devam ediyor
02 Aralık 2019 12:11		 Mersin Valiliği 'evlerin kapı zillerine tarih yazılması' hakkında açıklama yaptı
02 Aralık 2019 11:44
YHT istasyonlarında Turuncu Masa uygulaması başlatıldı
02 Aralık 2019 11:44		 2020 LGS'ye girecek 1,6 milyon öğrenciye erkenden altın öneriler
02 Aralık 2019 11:09
Üretici ve market arasındaki fiyat farkı daha da arttı
02 Aralık 2019 10:39		 Türk ekonomisi üçüncü çeyrekte 0,9 büyüdü
02 Aralık 2019 10:02
Kara yollarında durum
02 Aralık 2019 09:11		 Yükseltilen fiyatları indirmiş gibi yaptılar
02 Aralık 2019 07:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:38 - Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere tepki19:34 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi19:30 - Sağlık Teknikeri alanında merkezi sınav yeniden yapılacak19:26 - Emekli öğretmen trafik kazası kurbanı oldu19:22 - Ezgi öğretmene çarpan sürücünün serbest bırakıldı19:18 - Patates üreticisi fiyattan memnun değil19:14 - 'Elveda Ayşem' mesajı gönderip 10. kattan atladı19:10 - Bu tavuklar yemeklik değil seyirlik yetişiyor19:06 - 1 günde 13 bin 615 sürücü radara yakalandı19:02 - FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
18:55 - Eşini darp edip üzerine kaynar su döküp yaktı18:44 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Adil Öksüz' açıklaması18:42 - İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın veto kararına açıklama18:39 - Çevre Mühendisleri Odasından, Erdoğan'ın vetosuna destek18:35 - FETÖ'nün 'Altınşehir' yapılanması sorumlusu ve eşine yeniden hapis cezası18:26 - 2 ölümlü kazada sürücüye 18 bin liralık ceza18:15 - Ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye ceza18:09 - Polis memuru görevi başında kalp krizi geçirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM yarına kadar açıklamazsa, mükerrer başvuru olacak
Bakan Selçuk: 2035'e kadar öğretmen ihtiyaç sayısını belirledik
Soylu'dan güvenlik soruşturması ve FETÖ'den beraat açıklaması
Erdoğan, termik santral yasa düzenlemesini veto etti
Bakandan önemli asgari ücret açıklaması
KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek
Elinde balta ile poz veren müdüre soruşturma
Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?
Sosyal medya sitelerine girenler için Yargıtay'dan emsal karar
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nasır 1
kuğu 1
hastalık hastası 1
Nazire yapmak 3
30.11.2019 göztepe vs fenerbahce maçı 2
amman kuzum 2
wordpress 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
papiss cisse 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
SON İLANLAR
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Van SYDV Personel Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik 30 İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan 10 Personel Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 55 İşçi Alacak
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam