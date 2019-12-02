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Sağlık Teknikeri alanında merkezi sınav yeniden yapılacak

Sağlık Teknikeri (Sağlık Kurumları İşletmeciliği) Alanında, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının Yeniden Yapılması Hakkında Duyuru
 02 Aralık 2019 19:30
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Sağlık Teknikeri alanında merkezi sınav yeniden yapılacak
Sağlık Teknikeri (Sağlık Kurumları İşletmeciliği) Alanında, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının Yeniden Yapılması Hakkında Duyuru

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 23 Mart 2019 tarihinde Anadolu Üniversitesince gerçekleştirilen 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavında, Sağlık Teknikeri (Sağlık Kurumları İşletmeciliği) alanında yapılan unvan değişikliği merkezi yazılı sınavı ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) yapılan itirazlar neticesinde; başvuruya konu sınavda 50 sorudan 16'sının Anadolu Üniversitesi tarafından iptal edildiği, yapılan bilirkişi incelemesinden de başvuranın itiraz ettiği 7 sorunun ilan edilen kadronun görev alanı ve görevin niteliğiyle ilgili bulunmadığının tespit edilmesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) yazılı sınavın yeniden düzenlenmesi hususundaki tavsiye kararına Merkezi Sınav Kurulunca uyularak, Sağlık Teknikeri (Sağlık Kurumları İşletmeciliği) Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının yeniden yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Memurlar.Net
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