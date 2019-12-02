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En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Otomotiv endüstrisi kasım ayında 2 milyar 691 milyon 318 bin dolarlık ihracata imza attı. Ekim ayında en fazla ihracat artışı gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.
 02 Aralık 2019 20:10
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En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 691 milyon 318 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kasım ayı ihracat rakamları açıklandı.

Buna göre, otomotiv endüstrisi kasımda 2 milyar 691 milyon 318 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 832 milyon 476 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 543 milyon 191 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Aynı dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 447 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 74,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,1'lik azalışla 12 milyar 134 milyon 292 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 2,4'lük artışla 2 milyar 358 milyon 534 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Toplam ihracattın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda ise dış satım kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8'lik azalarak 371 milyon 864 bin dolara geriledi.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ülke verilerine bakıldığında kasımda en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Irak ve 948 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatta ilk 10 ülkenin payı yüzde 48,4 olurken, ilk 20 ülke için bu oran yüzde 66,4 düzeyinde gerçekleşti. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı kasımda yüzde 47,5 oldu.

Kentlerin verilerine bakıldığında ise kasımda en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 kent 6,1 milyar dolarla İstanbul, 1,4 milyar dolarla Bursa ve 1,3 milyar dolarla Kocaeli şeklinde sıralandı.

Öte yandan kasımda 41 kentin ihracatını artırdığı görüldü.

11 aylık parite kaybı 4,4 milyar dolar

Miktar bazında ihracatta kasımda yüzde 6,8 artışla 13 milyon tona, yılın 11 ayında yüzde 16,5 yükselişle 134 milyon tona ulaşıldı. Geçen ay avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 193 milyon dolar olurken, yılın 11 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 4,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kasım ayı boyunca 176 ülkeye ihracatta Türk lirası kullanılırken, toplam rakam 5,3 milyar lira oldu. Öte yandan kasımda 7 bin 190 firma beyannamelerinde Türk lirasını tercih etti.

Anadolu Ajansı
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