Bakan Varank: Ekonomiye güven artıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.
|02 Aralık 2019 20:18
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9'luk büyümenin yakalandığını kaydetti.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.
İç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9'luk büyüme yakalandığını belirten Varank, "Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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