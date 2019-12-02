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Veli ve öğrencilerden, o öğretmene destek

İzmir'de, 4'üncü sınıf öğrencisi S.S.'nin babası Hakan S.'nin, kızının başına kitapla vurduğu iddiasıyla kadın öğretmen G.B.'den şikayetçi olmasının ardından, veliler öğretmene destek olmak için okulun önünde toplanıp basın açıklaması yaptı. Öğrenciler de ellerinde dövizleriyle öğretmenlerini savundu.
 02 Aralık 2019 20:48
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Veli ve öğrencilerden, o öğretmene destek

İzmir'de, 4'üncü sınıf öğrencisi S.S.'nin babası Hakan S.'nin, kızının başına kitapla vurduğu iddiasıyla kadın öğretmen G.B.'den şikayetçi olmasının ardından, veliler öğretmene destek olmak için okulun önünde toplanıp basın açıklaması yaptı. Öğrenciler de ellerinde dövizleriyle öğretmenlerini savundu.

Mustafa Urcan İlkokulu 4'üncü sınıfta okuyan S.S.'nin babası Hakan S., sınıf öğretmeni G.B. hakkında, cuma günü Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliği'nde şikayetçi oldu. Baba Hakan S., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu aldıklarını söyleyerek, Kızımın kafasına, İngilizce kitabını evde unuttuğunu söylediği için sinirlenip, kitapla vurmuş. Bugün okuldan haber geldi, kızımı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Suçu sadece kitabı evde unutmakmış. Buraya geldik ve öğretmen hakkında şikayetçi olduk dedi. Bunun üzerine, sınıftaki diğer veliler de, öğretmen G.B.'ye destek olmak için, bugün saat 13.00'da, Mustafa Urcan İlkokulu önünde bir araya geldi. Öğrenciler de, ellerinde, 'Öğretmenime dokunma', 'Benim öğretmenim fedakar, merhametli, iyi kalplidir', 'G.B.'nin öğrencisiyim ve bundan gurur duyuyorum', 'Benim öğretmenim yalancı değil' dövizleriyle, öğretmenlerini savundu. Basın açıklamasını okuyan veli Nilhan Dağdelen, öğretmen G.B.'nin bir iftiraya maruz kaldığını belirterek, şöyle dedi

En kötü gününde, sesi çıkmayacak kadar hasta oluğunda bile derse gelen, desteği ile velileri de hiç yalnız bırakmayan biridir G. öğretmen. Kimimiz buraya İzmir'in bir ucundan geldi. Çükü kimimiz yuvasının tüm sırlarını evladı için G. öğretmenle paylaştı, kimi çalıştığı için yavrusunun ateşini G. öğretmenden öğrendi. Bu güzellikleri ve iyilikleri inkar edebilir miyiz İngilizce kitabını getirmediği için çocuğunun darp edildiğini iddia eden veli bilsin ki, İngilizce dersi veren öğretmenimiz zaten G. hocamız değil. İngilizce dersinin olduğu gün de olayın meydana geldiği Cuma günü değil, bir önceki Cuma günüdür. Tüm iddialar, hayatın normal akışına uymuyor. Hakkında bu kadar şikayet dilekçesi verdiğiniz, taciz ettiğiniz ve hatta darp ettiğiniz öğretmenin, 3 buçuk yıldır kendi iradenizle velisi olduğunu hatırlatmak isteriz. Bizler, vatanına, bayrağına, öğretmenine, büyüklerine, arkadaşlarına önce saygı, ayağının dibindeki kediye, böceğe bile sevgiyle yaklaşan insanlar olarak G. öğretmenimizin her daim yanında olacağız.

Veliler, basın açıklamasının okunmasının ardından dağıldı.
DHA
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