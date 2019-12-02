Murat Bardakçı'nın acı günü
Tarihçi Murat Bardakçı'nın annesi Nemika Bardakçı vefat etti.
|02 Aralık 2019 21:13
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