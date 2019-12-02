1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Murat Bardakçı'nın acı günü

Tarihçi Murat Bardakçı'nın annesi Nemika Bardakçı vefat etti.
 02 Aralık 2019 21:13
Yazdır
Murat Bardakçı'nın acı günü

Tarihçi ve yazar Murat Bardakçı'nın annesi Nemika Bardakçı 93 yaşında hayatını kaybetti.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
4 ilde kar yağışı etkili oluyor
02 Aralık 2019 20:02		 Bu tavuklar yemeklik değil seyirlik yetişiyor
02 Aralık 2019 19:10
Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan yolun %95'i tamamlandı
02 Aralık 2019 15:35		 Çanak anten ve metal siniden baz istasyonu yaptı
02 Aralık 2019 14:56
Bu sezon ilk kez tezgahlarda yerini alamadı
02 Aralık 2019 14:14		 Sınıf arkadaşları için işaret dili öğreniyorlar
02 Aralık 2019 14:01
Dünya'da 2'inci, Türkiye'de ilk...Büyük ilgi çekiyor
02 Aralık 2019 13:08		 İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak?
02 Aralık 2019 11:31
Engelliler alışverişte kart bilgileri için endişe duyuyor
02 Aralık 2019 11:07		 Kayak merkezlerinde son durum
02 Aralık 2019 10:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - 'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi ve tarih verdi21:18 - 1980'li yıllardan beri çözülemiyordu, tapuları dağıtıldı21:13 - Murat Bardakçı'nın acı günü21:08 - Seyyar satıcıdan 90 bin liralık kaçak telefon çıktı21:03 - İçişleri Bakanlığı ile AÜ arasında protokol imzalandı20:58 - Profesör Aghayev, 'tek millet iki devlet' misyonunu yaşatıyor20:53 - Görme engelli öğretmen YDS sorununa çözüm istiyor20:48 - Veli ve öğrencilerden, o öğretmene destek20:43 - Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti20:38 - Kütahya'da 1006 adet tarihi sikke ele geçirildi
20:34 - Erdoğan, yarın Birleşik Krallık'a gidecek20:30 - AK Parti'den 'İstanbul Şehir Üniversitesi'ne dair açıklama20:26 - Trakya'nın doğal gaz potansiyeli umut vadediyor20:22 - Yerli elektrikli hizmet araçları avrupa yollarında20:18 - Bakan Varank: Ekonomiye güven artıyor20:14 - Ekonomistler, yüzde 5 civarı büyüme bekliyor20:10 - En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı20:06 - Mağdurlara 15 yıldır gönüllü doktorluk yapıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM yarına kadar açıklamazsa, mükerrer başvuru olacak
Bakan Selçuk: 2035'e kadar öğretmen ihtiyaç sayısını belirledik
Soylu'dan güvenlik soruşturması ve FETÖ'den beraat açıklaması
Erdoğan, termik santral yasa düzenlemesini veto etti
Bakandan önemli asgari ücret açıklaması
KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek
Elinde balta ile poz veren müdüre soruşturma
Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?
Sosyal medya sitelerine girenler için Yargıtay'dan emsal karar
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuğu 1
çok tatlısın 2
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
hastalık hastası 1
30.11.2019 göztepe vs fenerbahce maçı 2
kiraz sapı 2
çılgın orman 1
yamaç 2
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 1
Nazire yapmak 3
SON İLANLAR
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Van SYDV Personel Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik 30 İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan 10 Personel Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 55 İşçi Alacak
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam