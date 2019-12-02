1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1980'li yıllardan beri çözülemiyordu, tapuları dağıtıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tapu dağıtım törenine katıldı. Şentop, 1980'li yılların sonunda başlayan tapu sorununun Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmalarıyla çözüldüğünü belirterek, "233 hissenin tapusunu biraz sonra dağıtacağız. Böylece 500'e yakın kardeşimizi memnun etmiş olacağız" dedi.
 02 Aralık 2019 21:18
Yazdır
1980'li yıllardan beri çözülemiyordu, tapuları dağıtıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tapu dağıtım törenine katıldı. Şentop, 1980'li yılların sonunda başlayan tapu sorununun Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmalarıyla çözüldüğünü belirterek, "233 hissenin tapusunu biraz sonra dağıtacağız. Böylece 500'e yakın kardeşimizi memnun etmiş olacağız" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi) Açılış Töreni'ne katıldı. Burada yapılan kurdele kesiminin ardından Meclis Başkanı Şentop, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen Dere Sokak Tapu Dağıtım Töreni'ne katıldı. Şentop yaptığı açıklamada, "Değerli arkadaşlar 1980'li yılların sonunda başlıyor bu sorun ve günümüze kadar devam ediyor. Nihayetinde çözüme kavuşturmak Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e nasip oldu. Tekirdağ'ın tam ortasında bir yer aslında. Tapulardaki kendilerine ait yeri somut olarak karşılarında görmeyi bekleyen hemşerilerimizsiniz. Biraz geç oldu ama Süleymanpaşa Belediyemizin çalışmalarıyla sorunu çözmüş olduk. 233 hissenin tapusunu biraz sonra dağıtacağız. Böylece 500'e yakın kardeşimizi memnun etmiş olacağız" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç eşlik etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mahir Ünal'dan, ilginç termik santral teşekkürü
02 Aralık 2019 21:32		 'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi ve tarih verdi
02 Aralık 2019 21:23
İçişleri Bakanlığı ile AÜ arasında protokol imzalandı
02 Aralık 2019 21:03		 Erdoğan, yarın Birleşik Krallık'a gidecek
02 Aralık 2019 20:34
O Üniversite, Marmara Üniversitesine devrediliyor
02 Aralık 2019 20:30		 Bakan Varank: Ekonomiye güven artıyor
02 Aralık 2019 20:18
İBB'nin Basın Koordinatörü belli oldu
02 Aralık 2019 19:42		 AK Parti MYK toplantısı sona erdi
02 Aralık 2019 19:34
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Adil Öksüz' açıklaması
02 Aralık 2019 18:44		 Erdoğan, termik santral yasa düzenlemesini veto etti
02 Aralık 2019 17:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:46 - Adebayor, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı22:40 - Iğdır-Ağrı ve Ağrı-Van kara yolları trafiğe kapandı22:33 - MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu22:28 - HAK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret değerlendirmesi22:23 - Acil Tıp Teknisyeni, öldürdüğü kişiyi gömerken yakalandı22:18 - Beşiktaş'ta zirve yürüyüşü sürüyor22:13 - Başkent'te sıcak çorba dağıtım noktası artıyor22:08 - İki sporcu kazada ölmüştü, sürücü serbest bırakıldı22:03 - Rektör Bilgiç, şiddete uğrayan hekimi ziyaret etti21:58 - AFAD'dan 'yapılarınızı güvenli hale getirin' uyarısı
21:53 - Kazada ölen genç sporcular, son yolculuğuna uğurlandı21:48 - 1,2 milyon liralık soygun...Ormana gömmüşler21:43 - Yaralı köpeği ölmekten okul müdürü kurtardı21:37 - Trafikte tehlikeli bir durum: 4 milyon araç sigortasız21:32 - Mahir Ünal'dan, ilginç termik santral teşekkürü21:28 - Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne atama21:23 - 'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi ve tarih verdi21:18 - 1980'li yıllardan beri çözülemiyordu, tapuları dağıtıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM yarına kadar açıklamazsa, mükerrer başvuru olacak
Bakan Selçuk: 2035'e kadar öğretmen ihtiyaç sayısını belirledik
Soylu'dan güvenlik soruşturması ve FETÖ'den beraat açıklaması
Erdoğan, termik santral yasa düzenlemesini veto etti
Bakandan önemli asgari ücret açıklaması
Elinde balta ile poz veren müdüre soruşturma
KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek
Sosyal medya sitelerine girenler için Yargıtay'dan emsal karar
Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
30.11.2019 göztepe vs fenerbahce maçı 2
çok tatlısın 2
kiraz sapı 2
wordpress 1
ima ile namaz kılmak 2
öykü 1
Nazire yapmak 3
yamaç 2
kuğu 1
doru 1
SON İLANLAR
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Van SYDV Personel Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik 30 İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan 10 Personel Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 55 İşçi Alacak
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam