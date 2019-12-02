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'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi ve tarih verdi

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depremi ile ilgili canlı yayında çok önemli açıklamalar yaptı. Ercan yaptığı açıklamada 'İstanbul'da iki deprem bekliyorum. Bir yerde büyük bir deprem olmuşsa orada en az o kadar bir deprem bekliyoruz. Bir tanesi Küçükçekmece tarafında diğer bir deprem de Mudanya'dan gelen ve Çorlu üzerinden Edirne'ye giden hat üzerinde meydana gelecek' dedi.
 02 Aralık 2019 21:23
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'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi ve tarih verdi

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen konulardan biri de deprem. Özellikle son zamanda yaşanan küçük ölçekteki depremler ile iyice gündeme gelen İstanbul depremine dair merak edilenleri CNN TÜRK'te Cem Seymen'in konuğu olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yanıtladı.

1960'lı yıllardan itibaren Kuzey Anadolu fay hattında depremler doğudan batıya doğru gelmeye başladı. Kocaeli depremi yaşadı. Bu depremin aynı hat üzerinde batıda yaşanması muhtemel. Aslında İstanbul'da deprem olmayacak Kuzey Marmara depremi olduğu için Tekirdağ, Yalova, Bursa, Çanakkale etkilenecek.

Balkanlardaki depremler Türkiye'deki depremleri tetikler mi?

Afrika ana karası yılda 3-4 santim Anadolu yapısının altına tosluyor. Bu gerginlik kendisini depremlerle boşaltıyor. Balkanlardaki depremler bizim Kuzey Anadolu kırığıyla bir ilgisi yok. İstanbul'da iki deprem bekliyorum. Bir yerde büyük bir deprem olmuşsa orada en az o kadar bir deprem bekliyoruz. Bir tanesi Küçükçekmece tarafında diğer bir deprem de Mudanya'dan gelen ve Çorlu üzerinden Edirne'ye giden hat üzerinde meydana gelecek.

'BENİM DEPREM BEKLEDİĞİM YIL 2045'TİR'

Kuzey Marmara bugüne kadar 16 tane büyük deprem görmüş. Biz 17'ncisini bekliyoruz. İstanbul'da en riskli alan Haliç hattının altında kalan Asya ve Avrupa yakasındaki tüm bölgeler deprem açısından risk taşımaktadır. Benim deprem beklediğim yıl 2045'tir.

Memurlar.Net
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