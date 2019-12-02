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Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne atama

Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı atandı
 02 Aralık 2019 21:28
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Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne atama

Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı atandı.

10 yıldır Bursa İl Sağlık Müdürü görevinde bulunan Dr. Özcan Akan yerine Yalova İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı atandı. Dr. Özcan Akan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 yıllık Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevinden sonra Bakanlığımızın tevcihleri ile yeni görevimiz Sağlık Bakanlığı. Bismillah" yazarak duyurdu.

Halim Ömer Kaşıkcı kimdir?

1969 yılında Kayseri Tomarza'da dünyaya geldi.1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirerek, 2001 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Aile Hekimliği Uzmanlığını aldı. 1993-1995 yılları arasında Ankara Yahyalar Sağlık Ocağı'nda Sorumlu Hekim, 1995-1996 yıllarında Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Revir Tabibi, 1996-1998 yılları arasında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nde 112 ve Tedavi Kurumları Şube Müdürü olarak görev yaptı. 1998-2001 yılları arasında Aile Hekimliği İhtisasını tamamladı. 2001-2007 yılları arasında İstanbul Polis Hastanesi ve Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Uzman Hekim ve Başhekim Yardımcısı, 2007-2009 yılları arasında Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı, 2009 yılında Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcılığı(Kamu Yataklı Tedavi,Kan Hizmetleri, Organ Nakli, İl Kanser Koordinasyon, Evde Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Tıbbi Cihaz Planlama Komisyonu Başkanı ve İl Kalite ve Performans Koordinatörü olarak, 2011-2015 yılları arasında ise Maltepe Devlet Hastanesi Kurucu Başhekimlik, Sultanbeyli Devlet Hastanesi Yöneticiliği görevlerini yürüttü. 2017-2018 yılları arasında İstanbul Çekmece KHB Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı, 2018 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü KHB-5 İdari-Tıbbi Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi-HAYSEP 1 Hastane Yöneticiliği Sertifika Programına (120 saat), 2002 yılında Acil Tıp Derneği Hastane Afet Planı Eğitimi Programına, 2004 yılında Sağlık Bakanlığı NRP Kursuna, 2008 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü/İstanbul Hukuk Fakültesi- Tıp Hukuku Sertifika Programı ve TOBB Üniversitesi-Sağlık Bakanlığı Satınalma Eğitim Programına, 2010-2011 yıllarında Sağlık Bakanlığı Akupunktur ve Diyaliz Hekimliği Sertifika Programlarına, 2011 yılında Kan Bankacılığı Denetçi Sertifika Programına katılım sağlamış olup, 2013-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında TÜSEB Akreditasyon Denetçisi eğitimi almıştır. Ayrıca Aile Hekimliği Uyum Eğitimleri Eğiticiliği yapmış ve Bahçeşehir Üniversitesi Hastane Yöneticiliği Sertifika Programında 2 yıl Satınalma Dersleri, Sabahattin Zaim Üniversitesinde de yüksek lisans öğrencilerine ders vermiştir. 2006 yılı itibariyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan "Sağlık Bakanlığı Kalite ve Performans Daire Başkanlığı"nın ülke çapında yaptığı Kalite Değerlendirmelerinde Ekip Lideri ve İstanbul İl Kalite Koordinatörü olarak görev yapmış olup, halen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesindeki Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) bünyesinde Akreditasyon Denetçiliği görevini yürütmektedir. 28 Kasım 2018 tarihinde Yalova İl Sağlık Müdürü olarak atanan Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı evli ve 2 çocuk babasıdır.
İhlas Haber Ajansı
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